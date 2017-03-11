Молодежное первенство. «Зенит» разгромил «Амкар», «Ростов» и «Терек» свели свой матч вничью

В матче молодежного первенства «Зенит» в гостях нанес разгромное поражение «Амкару», забив в сетку четыре ворот пермяков четыре безответных гола. Отличились Долгов, Плетнев и дважды Еловских.

В другой встрече «Ростов» и «Терек» по разу обменялись голами, завершив игру вничью.

Молодежное первенство. 19-й тур

Амкар (мол.) – Зенит (мол.) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Долгов, 11; 0:2 – Еловских, 77; 0:3 – Плетнев, 82; 0:4 – Еловских, 83.

Ростов (мол.) – Терек (мол.) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Алсултанов, 7; 1:1 – Соловьев, 35.

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