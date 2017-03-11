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    Ловчев: «Уход Василия Березуцкого из сборной? Когда-то устаешь от всего»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что уход Василия Березуцкого из сборной России связан с усталостью футболиста. Напомним, ранее Березуцкий заявил, что намерен сконцентрироваться на выступлениях за ЦСКА.

    «Когда-то устаешь от всего. Видимо, с этим связано решение Березуцкого, а не с обидой на кого-то. Василий провел большую карьеру.

    А ближайшие задачи сборной, ну какие вершины? Мы не будем чемпионами Европы и мира в ближайшее время. Нет для этого материала. Может Василий передохнет немного, возможно, с ним поговорят и вернется», – заявил Ловчев.

    Источник: Спорт FM

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    11.03.2017 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 11 марта 2017, 11:59

      Паганец! Гнать таких надо из команды! За сборную он выступать не хочет! Патриот херов!!!

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