Ловчев: «Уход Василия Березуцкого из сборной? Когда-то устаешь от всего»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что уход Василия Березуцкого из сборной России связан с усталостью футболиста. Напомним, ранее Березуцкий заявил, что намерен сконцентрироваться на выступлениях за ЦСКА.

«Когда-то устаешь от всего. Видимо, с этим связано решение Березуцкого, а не с обидой на кого-то. Василий провел большую карьеру.

А ближайшие задачи сборной, ну какие вершины? Мы не будем чемпионами Европы и мира в ближайшее время. Нет для этого материала. Может Василий передохнет немного, возможно, с ним поговорят и вернется», – заявил Ловчев.