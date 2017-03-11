Анчелотти хочет заполучить в «Баварию» Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Германии. По информации источника, 25-летний футболист попал в сферу интересов «Баварии».

В услугах колумбийца нуждается главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти, который работал с игроком, когда возглавлял мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что хавбек может покинуть «Реал» из-за дефицита игровой практики.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Хамес провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативных передачи.