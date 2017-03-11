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    Анчелотти хочет заполучить в «Баварию» Хамеса

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Германии. По информации источника, 25-летний футболист попал в сферу интересов «Баварии».

    В услугах колумбийца нуждается главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти, который работал с игроком, когда возглавлял мадридский клуб.

    Ранее сообщалось, что хавбек может покинуть «Реал» из-за дефицита игровой практики.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Хамес провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативных передачи.

    Источник: Marca

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    11.03.2017 08:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -130

      калач 12 марта 2017, 00:29

      Хамес после Бейла - самый переоцененный трансфер у реала. Бомж который забил на ЧМ 1 фонарный гол сразу стал бистом. На дистанции конечно присел плотно на лавку, чего и следовало ожидать.

      -1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 11 марта 2017, 22:15

      Отличная замена Косте будет

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 11 марта 2017, 13:10

      Реалу нужно продать иско и ковачича, они не уровень реала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > DeStar 11 марта 2017, 20:20

      .....и у него хороший дриблинг

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 марта 2017, 12:38

      вместо Роббена или Рибери))

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > TY13R 12 марта 2017, 12:51

      скорее вместо мажора Косты

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      Рейтинг: +94

      RON72 11 марта 2017, 11:02

      Не уйдет

      0
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      Рейтинг: +206

      Эмом 11 марта 2017, 10:38

      Хамес и при Анчелотти сидел в запасе

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