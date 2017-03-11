Анчелотти хочет заполучить в «Баварию» Хамеса

Хамес после Бейла - самый переоцененный трансфер у реала. Бомж который забил на ЧМ 1 фонарный гол сразу стал бистом. На дистанции конечно присел плотно на лавку, чего и следовало ожидать.
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Германии. По информации источника, 25-летний футболист попал в сферу интересов «Баварии».
В услугах колумбийца нуждается главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти, который работал с игроком, когда возглавлял мадридский клуб.
Ранее сообщалось, что хавбек может покинуть «Реал» из-за дефицита игровой практики.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Хамес провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативных передачи.