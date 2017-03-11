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  • Комолов: «Амкар» хочет выиграть у «Зенита», тем более перед своими болельщиками»

Комолов: «Амкар» хочет выиграть у «Зенита», тем более перед своими болельщиками»

11 марта 2017, 08:09
7

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов, являющийся воспитанником «Зенита», поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 19-го тура чемпионата России с петербургским клубом. По словам Комолова, его команда желает одержать победу над сине-бело-голубыми.

– Чему научило поражение от «Урала» в контексте предстоящей встречи с «Зенитом»?

– Главный урок – не допускать невынужденных ошибок. Гаджиев постоянно говорит, что так делать нельзя, а все равно случается. С «Зенитом» надо сыграть предельно строго, бережнее отнестись к своим моментам. Наш главный тренер убеждает нас, что мы можем успешно бороться с любой командой. Мы очень хотим выиграть у «Зенита», тем более дома перед своими болельщиками.

– Эксперты утверждают, что предстоящий поединок будет похож на матч ЦСКА – «Зенит», ведь «Амкар» использует ту же схему с тремя центральными защитниками, что и армейцы.

– Каждый матч – новая история. Например, у «Зенита» в первом круге не все шло гладко, однако с нами петербуржцы разобрались спокойно. Конечно, мы не будем стараться играть первым номером и забрать мяч под контроль, но над организацией контратак очень серьезно потрудимся.

– Вы нашли для себя ответ, почему в первом круге «Амкар» крупно уступил на «Петровском»?

– «Зенит» сыграл очень сильно, плюс мы стушевались, сыграли недостаточно смело. Вроде первые пятнадцать минут держались хорошо, но затем все рухнуло. Мы пересмотрим эту игру, проанализируем последние матчи «Зенита» и сделаем выводы.

– Последний матч в Перми с «Зенитом» сложился драматично: полуфинал Кубка, дополнительное время, серия пенальти…

– Помним ту встречу. Жаль, что остановились в шаге от финала.

Напомним, что матч «Амкар» – «Зенит» пройдет в воскресенье и начнется в 11:30 по московскому времени.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Комолов Павел
Комментарии (7)
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bumer_moscow
1489211293
Победу амкару.
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perm 242
1489214336
ждём хорошей игры от нашего АМКАРа ....
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Zenit-84
1489216459
один раз у них даже получилось: 23.05.15 Амкар - Зенит 1:0 (1:0)
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СОКОЛ САРАТОВ
1489221383
в нечётные годы играют в основном в ничью
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ZENIT-59
1489222731
ZENIT-59Игра должна быть интересной посколько каждый клуб решает свои задачи: Зенит должен играть на победу из-за "гонки за лидером", ну а Амкар играет дома при своих болельщиках и команда захочет показать, что предыдущее поражение уже забыто. Единственный вопрос: как команды приспособяться к газону-Зениту сложнее.
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Zeff
1489223550
Старайтесь как хотите. Зенит спокойно выиграет.
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