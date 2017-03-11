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    Комолов: «Амкар» хочет выиграть у «Зенита», тем более перед своими болельщиками»

    Полузащитник «Амкара» Павел Комолов, являющийся воспитанником «Зенита», поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 19-го тура чемпионата России с петербургским клубом. По словам Комолова, его команда желает одержать победу над сине-бело-голубыми.

    – Чему научило поражение от «Урала» в контексте предстоящей встречи с «Зенитом»?

    – Главный урок – не допускать невынужденных ошибок. Гаджиев постоянно говорит, что так делать нельзя, а все равно случается. С «Зенитом» надо сыграть предельно строго, бережнее отнестись к своим моментам. Наш главный тренер убеждает нас, что мы можем успешно бороться с любой командой. Мы очень хотим выиграть у «Зенита», тем более дома перед своими болельщиками.

    – Эксперты утверждают, что предстоящий поединок будет похож на матч ЦСКА – «Зенит», ведь «Амкар» использует ту же схему с тремя центральными защитниками, что и армейцы.

    – Каждый матч – новая история. Например, у «Зенита» в первом круге не все шло гладко, однако с нами петербуржцы разобрались спокойно. Конечно, мы не будем стараться играть первым номером и забрать мяч под контроль, но над организацией контратак очень серьезно потрудимся.

    – Вы нашли для себя ответ, почему в первом круге «Амкар» крупно уступил на «Петровском»?

    – «Зенит» сыграл очень сильно, плюс мы стушевались, сыграли недостаточно смело. Вроде первые пятнадцать минут держались хорошо, но затем все рухнуло. Мы пересмотрим эту игру, проанализируем последние матчи «Зенита» и сделаем выводы.

    – Последний матч в Перми с «Зенитом» сложился драматично: полуфинал Кубка, дополнительное время, серия пенальти…

    – Помним ту встречу. Жаль, что остановились в шаге от финала.

    Напомним, что матч «Амкар» – «Зенит» пройдет в воскресенье и начнется в 11:30 по московскому времени.

    Источник: Бобсоккер

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    11.03.2017 08:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 марта 2017, 12:12

      Старайтесь как хотите. Зенит спокойно выиграет.

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 11 марта 2017, 11:58

      ZENIT-59Игра должна быть интересной посколько каждый клуб решает свои задачи: Зенит должен играть на победу из-за "гонки за лидером", ну а Амкар играет дома при своих болельщиках и команда захочет показать, что предыдущее поражение уже забыто. Единственный вопрос: как команды приспособяться к газону-Зениту сложнее.

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 марта 2017, 11:36

      в нечётные годы играют в основном в ничью

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 марта 2017, 10:14

      один раз у них даже получилось:
      23.05.15 Амкар - Зенит 1:0 (1:0)

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      Рейтинг: +212

      perm 242 11 марта 2017, 09:38

      ждём хорошей игры от нашего АМКАРа ....

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 марта 2017, 08:48

      Победу амкару.

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