Иванович: «Футбол в России сильно поменялся в лучшую сторону. После ЧМ-2018 прогресс пойдет еще быстрее»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подчеркнул, что хочет как можно быстрее привыкнуть к требованиям главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу и адаптироваться в петербургском клубе. Серб также дал понять, что уровень футбола в России за последние десять лет значительно повысился.

– К «Зениту» уже привыкли?

– В этом плане все хорошо. Тренируюсь и стараюсь использовать любую минуту, чтобы адаптироваться как можно быстрее. Спасибо ребятам, они мне много и во всем помогают. Так что все скоро будет в полном порядке.

– К требованиям Луческу тоже привыкаете?

– У каждого тренера есть свои задания и вопросы к игрокам. Поэтому некоторое время для адаптации действительно нужно. Однако все нужно делать быстро.

– Насколько изменился российский чемпионат с тех пор, как вы покинули его почти 10 лет назад?

– Могу судить по нашему матчу с ЦСКА и «Краснодара» со «Спартаком». Тем более, это команды из первой четверки. Так вот футбол в России довольно сильно поменялся в лучшую сторону. Разве что, по-прежнему требует очень хорошей физической подготовки. Ну а когда есть возможность играть на современных стадионах, это смотрится и ощущается совсем по-другому. Думаю, после ЧМ-2018 футбол здесь пойдет вперед еще быстрее.

Напомним, что с 2006 по 2007 год Иванович выступал за «Локомотив».