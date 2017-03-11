Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иванович: «Футбол в России сильно поменялся в лучшую сторону. После ЧМ-2018 прогресс пойдет еще быстрее»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подчеркнул, что хочет как можно быстрее привыкнуть к требованиям главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу и адаптироваться в петербургском клубе. Серб также дал понять, что уровень футбола в России за последние десять лет значительно повысился.

    – К «Зениту» уже привыкли?

    – В этом плане все хорошо. Тренируюсь и стараюсь использовать любую минуту, чтобы адаптироваться как можно быстрее. Спасибо ребятам, они мне много и во всем помогают. Так что все скоро будет в полном порядке.

    – К требованиям Луческу тоже привыкаете?

    – У каждого тренера есть свои задания и вопросы к игрокам. Поэтому некоторое время для адаптации действительно нужно. Однако все нужно делать быстро.

    – Насколько изменился российский чемпионат с тех пор, как вы покинули его почти 10 лет назад?

    – Могу судить по нашему матчу с ЦСКА и «Краснодара» со «Спартаком». Тем более, это команды из первой четверки. Так вот футбол в России довольно сильно поменялся в лучшую сторону. Разве что, по-прежнему требует очень хорошей физической подготовки. Ну а когда есть возможность играть на современных стадионах, это смотрится и ощущается совсем по-другому. Думаю, после ЧМ-2018 футбол здесь пойдет вперед еще быстрее.

    Напомним, что с 2006 по 2007 год Иванович выступал за «Локомотив».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2017 07:54
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 11 марта 2017, 12:20

      Он что там спайс курит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 марта 2017, 10:23

      Прогресс то пойдёт... Только ещё не ясно в какую сторону???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 марта 2017, 09:55

      вот только раньше стадионы полные были, а теперь дай бог 1/3 заполняется... а так да, растееем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 11 марта 2017, 08:47

      еврокубки показывают, что растем, но очень медленно. прорыва не видно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 11 марта 2017, 08:26

      Бред какой-то, пьяный может

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kto eto 11 марта 2017, 08:04

      Твои слова да богу в уши!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 11 марта 2017, 07:57

      Может быть, может быть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11