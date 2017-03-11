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  • Иванович: «Футбол в России сильно поменялся в лучшую сторону. После ЧМ-2018 прогресс пойдет еще быстрее»

Иванович: «Футбол в России сильно поменялся в лучшую сторону. После ЧМ-2018 прогресс пойдет еще быстрее»

11 марта 2017, 07:54
7

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подчеркнул, что хочет как можно быстрее привыкнуть к требованиям главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу и адаптироваться в петербургском клубе. Серб также дал понять, что уровень футбола в России за последние десять лет значительно повысился.

– К «Зениту» уже привыкли?

– В этом плане все хорошо. Тренируюсь и стараюсь использовать любую минуту, чтобы адаптироваться как можно быстрее. Спасибо ребятам, они мне много и во всем помогают. Так что все скоро будет в полном порядке.

– К требованиям Луческу тоже привыкаете?

– У каждого тренера есть свои задания и вопросы к игрокам. Поэтому некоторое время для адаптации действительно нужно. Однако все нужно делать быстро.

– Насколько изменился российский чемпионат с тех пор, как вы покинули его почти 10 лет назад?

– Могу судить по нашему матчу с ЦСКА и «Краснодара» со «Спартаком». Тем более, это команды из первой четверки. Так вот футбол в России довольно сильно поменялся в лучшую сторону. Разве что, по-прежнему требует очень хорошей физической подготовки. Ну а когда есть возможность играть на современных стадионах, это смотрится и ощущается совсем по-другому. Думаю, после ЧМ-2018 футбол здесь пойдет вперед еще быстрее.

Напомним, что с 2006 по 2007 год Иванович выступал за «Локомотив».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (7)
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adekvat
1489208242
Может быть, может быть.
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kto eto
1489208661
Твои слова да богу в уши!
Ответить
KorolShut
1489209998
Бред какой-то, пьяный может
Ответить
gandyv
1489211243
еврокубки показывают, что растем, но очень медленно. прорыва не видно.
Ответить
RedGreenHooligan
1489215353
вот только раньше стадионы полные были, а теперь дай бог 1/3 заполняется... а так да, растееем
Ответить
Nerlinger
1489216989
Прогресс то пойдёт... Только ещё не ясно в какую сторону???
Ответить
Байкал-Сибирь
1489224033
Он что там спайс курит
Ответить
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