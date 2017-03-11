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    АПЛ. «Эвертон» разгромил «Вест Бромвич» и другие результаты

    «Эвертон» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:0 в матче 28-го тура чемпионата Англии. Голы на счету Кевина Миральяса, Моргана Шнейдерлина и Ромелу Лукаку.

    Команда Рональда Кумана набрала 47 баллов и сократила отставание от «Манчестер Юнайтед» до двух очков.

    В параллельных встречах «Халл Сити» оказался сильнее «Суонси», а «Борнмут» в концовке матча вырвал победу над «Вест Хэмом».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    Борнмут – Вест Хэм – 3:2 (1:1)

    Голы:0:1 — Антонио, 10; 1:1 — Кинг, 31; 2:1 — Кинг, 48; 2:2 — Айю, 83; 3:2 — Кинг, 90.

    Незабитые пенальти: Кинг, 9; Афобе, 37 — нет.

    Эвертон – Вест Бромвич – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Миральяс, 39; 2:0 — Шнейдерлин, 45; 3:0 — Лукаку, 82.

    Халл Сити – Суонси – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 — Ниасс, 69; 2:0 — Ниасс, 78; 2:1 — Моусон, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 19:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 11 марта 2017, 21:43

      Проснулся после зимней спячки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 11 марта 2017, 20:17

      Ниас дубль сделал

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