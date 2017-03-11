АПЛ. «Эвертон» разгромил «Вест Бромвич» и другие результаты

«Эвертон» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:0 в матче 28-го тура чемпионата Англии. Голы на счету Кевина Миральяса, Моргана Шнейдерлина и Ромелу Лукаку.

Команда Рональда Кумана набрала 47 баллов и сократила отставание от «Манчестер Юнайтед» до двух очков.

В параллельных встречах «Халл Сити» оказался сильнее «Суонси», а «Борнмут» в концовке матча вырвал победу над «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Борнмут – Вест Хэм – 3:2 (1:1)

Голы:0:1 — Антонио, 10; 1:1 — Кинг, 31; 2:1 — Кинг, 48; 2:2 — Айю, 83; 3:2 — Кинг, 90.

Незабитые пенальти: Кинг, 9; Афобе, 37 — нет.

Эвертон – Вест Бромвич – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Миральяс, 39; 2:0 — Шнейдерлин, 45; 3:0 — Лукаку, 82.

Халл Сити – Суонси – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Ниасс, 69; 2:0 — Ниасс, 78; 2:1 — Моусон, 90+1.

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