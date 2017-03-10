Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон вышел на третье место по числу матчей в Серии А, обойдя Тотти

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе команды на матч 28-го тура Серии А против «Милана». Данная игра стала для 39-летнего вратаря 613-й в рамках чемпионата Италии.

    Таким образом, футболист вышел на третье по общему числу встреч в Серии А среди всех игроков, обойдя нападающего «Ромы» Франческо Тотти (612). Впереди расположились только Хавьер Дзанетти (615) и Паоло Мальдини (647).

    Напомним, Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за туринский клуб в Серии А 24 матча, в которых пропустил 15 голов.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2017 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 11 марта 2017, 08:17

      Этот и тот сезон отыграть, и то не все матчи и он первый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 11 марта 2017, 05:57

      Скоро будет первый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 11 марта 2017, 00:21

      вратарь супер!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 11 марта 2017, 00:17

      Умничка!!!Его знают все!!! И знают, что он не отбывает номер на поле, а бьется в каждом матче!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 11 марта 2017, 00:15

      монстр
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 11 марта 2017, 00:05

      Буффон - легенда МИРОВОГО футбола!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 11 марта 2017, 00:01

      Буффон красавец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 10 марта 2017, 23:27

      Буффон уже давно вколотил свое имя в историю. Поколение футболистов с характером которых сейчас ой как не хватает и с каждым сезоном становиться все меньше. Респект.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11