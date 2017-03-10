Буффон вышел на третье место по числу матчей в Серии А, обойдя Тотти

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе команды на матч 28-го тура Серии А против «Милана». Данная игра стала для 39-летнего вратаря 613-й в рамках чемпионата Италии.

Таким образом, футболист вышел на третье по общему числу встреч в Серии А среди всех игроков, обойдя нападающего «Ромы» Франческо Тотти (612). Впереди расположились только Хавьер Дзанетти (615) и Паоло Мальдини (647).

Напомним, Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за туринский клуб в Серии А 24 матча, в которых пропустил 15 голов.