Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Буффон вышел на третье место по числу матчей в Серии А, обойдя Тотти

Буффон вышел на третье место по числу матчей в Серии А, обойдя Тотти

10 марта 2017, 23:13
8

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе команды на матч 28-го тура Серии А против «Милана». Данная игра стала для 39-летнего вратаря 613-й в рамках чемпионата Италии.

Таким образом, футболист вышел на третье по общему числу встреч в Серии А среди всех игроков, обойдя нападающего «Ромы» Франческо Тотти (612). Впереди расположились только Хавьер Дзанетти (615) и Паоло Мальдини (647).

Напомним, Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за туринский клуб в Серии А 24 матча, в которых пропустил 15 голов.

Источник: Twitter
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи Тотти Франческо
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Platon Faustov
1489177649
Буффон уже давно вколотил свое имя в историю. Поколение футболистов с характером которых сейчас ой как не хватает и с каждым сезоном становиться все меньше. Респект.
Ответить
сергей николаевич
1489179683
Буффон красавец!
Ответить
sergun-kuk
1489179945
Буффон - легенда МИРОВОГО футбола!!!!
Ответить
Робинзон
1489180526
монстр .
Ответить
elizaveta-285
1489180632
Умничка!!!Его знают все!!! И знают, что он не отбывает номер на поле, а бьется в каждом матче!!!!
Ответить
qw3rty33
1489180891
вратарь супер!!!!
Ответить
Амба Нагорск
1489201037
Скоро будет первый.
Ответить
Alek7183
1489209431
Этот и тот сезон отыграть, и то не все матчи и он первый.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
Вчера, 13:29
20
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+