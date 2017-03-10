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  • Бухаров своим голом в ворота «Манчестер Юнайтед» напомнил Бубнову Пеле

Бухаров своим голом в ворота «Манчестер Юнайтед» напомнил Бубнову Пеле

10 марта 2017, 21:37
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что гол нападающего «Ростова» Александра Бухарова в ворота «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы был забит россиянином в стиле легендарного бразильца Пеле.

«Не считая эпизода с пропущенным голом, англичане ничего не дали сделать ростовчанам у своих ворот. В моменте же с забитым ими мячом вся основная ответственность лежит на Кудряшове, хотя Калачев с Навасом в том случае тоже недоработали. Ну, а гол Бухарова получился просто великолепным и напомнил мне Пеле, который в том же стиле забивал не раз», – сказал Бубнов.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Бухаров Александр Бубнов Александр Пеле
Комментарии (6)
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perm 242
1489172856
классный гол .... Бухаров в этом эпизоде был "на высоте" ...
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aguila_real
1489178153
Красивый гол) Мне кажется что играя даже во дворе иногда встречаются голы, напоминающие голы Пеле, Марадоны, и.т.д. которые были бы признаны красивыми на чемпионате мира. Просто во дворе уровень соперников не тот...)
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MrRonRSM
1489193213
Как будто ростов многое позволял сделать МЮ 3 удара в створ ворот из них 1 гол
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