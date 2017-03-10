Бухаров своим голом в ворота «Манчестер Юнайтед» напомнил Бубнову Пеле

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что гол нападающего «Ростова» Александра Бухарова в ворота «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы был забит россиянином в стиле легендарного бразильца Пеле.

«Не считая эпизода с пропущенным голом, англичане ничего не дали сделать ростовчанам у своих ворот. В моменте же с забитым ими мячом вся основная ответственность лежит на Кудряшове, хотя Калачев с Навасом в том случае тоже недоработали. Ну, а гол Бухарова получился просто великолепным и напомнил мне Пеле, который в том же стиле забивал не раз», – сказал Бубнов.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени.