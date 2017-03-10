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    Бухаров своим голом в ворота «Манчестер Юнайтед» напомнил Бубнову Пеле

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что гол нападающего «Ростова» Александра Бухарова в ворота «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы был забит россиянином в стиле легендарного бразильца Пеле.

    «Не считая эпизода с пропущенным голом, англичане ничего не дали сделать ростовчанам у своих ворот. В моменте же с забитым ими мячом вся основная ответственность лежит на Кудряшове, хотя Калачев с Навасом в том случае тоже недоработали. Ну, а гол Бухарова получился просто великолепным и напомнил мне Пеле, который в том же стиле забивал не раз», – сказал Бубнов.

    Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.03.2017 21:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 11 марта 2017, 03:46

      Как будто ростов многое позволял сделать МЮ 3 удара в створ ворот из них 1 гол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 10 марта 2017, 23:35

      Красивый гол) Мне кажется что играя даже во дворе иногда встречаются голы, напоминающие голы Пеле, Марадоны, и.т.д. которые были бы признаны красивыми на чемпионате мира. Просто во дворе уровень соперников не тот...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 10 марта 2017, 22:07

      классный гол .... Бухаров в этом эпизоде был "на высоте" ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > sssrspartak 10 марта 2017, 22:35

      ох...,не накаркать бы.... если ростов пройдет,налысо побреюсь... зуб даю...

      1
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > 84aivengo 10 марта 2017, 22:40

      Налысо побреешься и зубы вставишь? ))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Yurok161 10 марта 2017, 23:03

      либо на лысо,либо зуб ...

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta > 84aivengo 13 марта 2017, 05:57

      не забудь фото выслать..., будем ждать, надеюсь....

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