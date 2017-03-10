Лаказетт оценил важность своего гола в ворота «Ромы»

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт, который стал автором одного из голов в ворота «Ромы» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, оценил этот успех.

«Этот гол был важен с прицелом на вторую встречу, он имеет огромное значение. «Рома» забила нам два гола, что является неплохим результатом для выезда. Никакой эйфории по этому поводу нет. Нужно серьезно готовиться к следующим матчам», – приводит слова Лаказетта L’Equipe.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – «Рома» закончился со счетом 4:2. Ответная встреча состоится 16 марта в Риме.