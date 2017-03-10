В «Бордо» произошла смена президента клуба

Президент «Бордо» Жан-Луи Трио покинул свой пост в клубе. Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции клуба. Здесь же стало известно имя его преемника. Им стал Стефан Мартен, до последнего времени являвшийся заместителем президента.

Стоит отметить, что Трио был президентом «Бордо» с 1996 года. При нем «Бордо» дважды становился чемпионом Франции (1988/99, 2008/09), завоевывал Кубок Франции (2012/13), Кубок французской лиги (2001/02, 2006/07, 2008/09) и Суперкубок Франции (2009).