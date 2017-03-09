Лига Европы. «Копенгаген» переиграл «Аякс», АПОЭЛ уступил «Андерлехту»

В рамках первых матчей 1/8 финала Лиги Европы «Копенгаген» на своем поле переиграл «Аякс». В другой встрече «Андерлехт» с минимальным счетом обыграл АПОЭЛ. Голом в составе бельгийцев отметился Николае Станчу на 29-й минуте игры.

Ответные матчи пройдут 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

Копенгаген (Дания) – Аякс (Голландия) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Фалк, 1; 1:1 – Дольберг, 32; 2:1 – Корнелиус, 60.

АПОЭЛ (Кипр) – Андерлехт (Бельгия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Станчу, 29.

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