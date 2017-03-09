Лига Европы. «Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед». В первом тайме гости открыли счет усилиями Генриха Мхитаряна на 35-й минуте игры. В дебюте второй половины встречи Александр Бухаров счет сравнял.

Ответная встреча состоится в Манчестере 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

Ростов (Россия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мхитарян, 35; 1:1 – Бухаров, 53.

Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Мевля, Навас, Калачев, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 74).

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Рохо, Блинд, Янг, Смоллинг, Погба, Эррера (Кэррик, 90+2), Феллаини, Мхитарян (Марсьяль, 67), Ибрагимович.

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