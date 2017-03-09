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    Лига Европы. «Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

    В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед». В первом тайме гости открыли счет усилиями Генриха Мхитаряна на 35-й минуте игры. В дебюте второй половины встречи Александр Бухаров счет сравнял.

    Ответная встреча состоится в Манчестере 16 марта.

    Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

    Ростов (Россия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мхитарян, 35; 1:1 – Бухаров, 53.

    Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Мевля, Навас, Калачев, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 74).

    Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Рохо, Блинд, Янг, Смоллинг, Погба, Эррера (Кэррик, 90+2), Феллаини, Мхитарян (Марсьяль, 67), Ибрагимович.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 22:51
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 10 марта 2017, 09:03

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 марта 2017, 08:26

      молодцы, тяжелава то будет ростову в англии, но чем черт не шутит, бавария же была бита

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 10 марта 2017, 05:42

      Molodcy rebyata! Net slow

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 10 марта 2017, 00:08

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 марта 2017, 23:57

      Достойный результат! Шансов на выход немного.. но в кого верить, если не в Ростов Бердыева?!!!

      2
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      Рейтинг: +592

      spaike 9 марта 2017, 23:33

      Достойно сыграли! Обидно что ответный матч пропустит Калачев и Гацкан.

      4
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      Рейтинг: +800

      forward33 9 марта 2017, 23:19

      Красавцы. Достойно выглядели)))

      2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 9 марта 2017, 23:17

      В логове агличЯнам под хвост напихаем.

      6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 марта 2017, 23:16

      МЮ не напряглись,как и предпологалось,но и Ростов достойно сыграл.Жаль что в конце какой нибудь шальной не залетел.Такое МЮ можно было брать!Не думаю что они и в ответном будут сильно активничать.Будут включаться эпизодами и смотреть что из этого вышло.

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 9 марта 2017, 23:12

      Отлично, Ростов! Красава, Бердыев! Восхитетельно, МЮ!!!

      3
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