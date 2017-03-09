Роналду: «Не прикасаюсь к трофеям никогда. Это приносит неудачи»

Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, который состоится в России летом текущего года.

«Я к кубку не прикасаюсь. Вообще не прикасаюсь к трофеям, никогда. Это приносит неудачи. Это действительно он? Очень впечатляет, он прекрасен. Сейчас я к нему не прикоснусь, но кто знает... Я хочу его выиграть, это моя мечта. Но еще многое предстоит сделать.

У человека обязательно должна быть мечта. А там будет видно, как сложится. Какая у нас будет команда на турнире, удача также имеет значение. Очень много разных факторов. Надеюсь, Португалии повезет впервые в истории выиграть еще один приз. Это было бы прекрасно», – сказал футболист.

Португалия попала в группу А, где встретится со сборными Мексики, Новой Зеландии и России. Кубок конфедераций пройдет в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года.