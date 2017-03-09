Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду: «Не прикасаюсь к трофеям никогда. Это приносит неудачи»

    Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, который состоится в России летом текущего года.

    «Я к кубку не прикасаюсь. Вообще не прикасаюсь к трофеям, никогда. Это приносит неудачи. Это действительно он? Очень впечатляет, он прекрасен. Сейчас я к нему не прикоснусь, но кто знает... Я хочу его выиграть, это моя мечта. Но еще многое предстоит сделать.

    У человека обязательно должна быть мечта. А там будет видно, как сложится. Какая у нас будет команда на турнире, удача также имеет значение. Очень много разных факторов. Надеюсь, Португалии повезет впервые в истории выиграть еще один приз. Это было бы прекрасно», – сказал футболист.

    Португалия попала в группу А, где встретится со сборными Мексики, Новой Зеландии и России. Кубок конфедераций пройдет в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2017 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 9 марта 2017, 21:57

      Сказал прямо как игрок Спартака

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11