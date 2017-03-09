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  • Цаллагов: «С Луческу общаюсь в основном в процессе тренировок»

Цаллагов: «С Луческу общаюсь в основном в процессе тренировок»

9 марта 2017, 19:49
4

Новобранец «Зенита» Ибрагим Цаллагов, перешедший в минувшее трансферное окно из «Крыльев Советов», ответил на вопросы болельщиков сине-бело-голубых. По словам футболиста, отличия в тренировках между питерским и самарским клубами в интенсивности занятий.

«Конкретных задач на сезон по числу матчей я перед собой не ставлю, но одна из главных целей – попасть в сборную России и сыграть на ЧМ-2018. Конечно, хочу закрепиться в «Зените». В команде общаюсь нормально со всеми, проблем нет. Наверное, я еще не до конца адаптировался, нужно чуть больше времени. Атмосфера в коллективе хорошая, все ребята ведут себя раскрепощенно, нет ни зажатости, ни недомолвок.

В отпуске ездил к друзьям в Америку, потом домой, к родным. Семья и друзья – мои персональные болельщики. Бабушка с моими братиками и сестренками часто ходит в церковь, молится за меня. В семье за меня всегда сильно переживают, не спят, если плохая игра. Поддержка с их стороны колоссальная, того, чего я добиваюсь, я добиваюсь и благодаря им.

Тет-а-тет с Мистером общаюсь не часто, в основном все происходит в процессе тренировок. От самарских они отличаются в основном интенсивностью. И в «Крыльях», и в «Зените» много работы с мячом. Перед матчами стараюсь немного отвлечься, чтобы не перегрузить себя психологически, не перегореть. Смотрю фильмы, читаю книги, общаюсь с близкими. Что для меня главное в жизни? Если не брать семью, то главное – всегда оставаться человеком», – сказал Цаллагов.

25-летний Цаллагов в текущем сезоне РФПЛ провел 17 матчей.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Цаллагов Ибрагим Луческу Мирча
Комментарии (4)
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опус 2
1489080528
А где ты ещё планировал с ни общаться ,на шашлыках с домашним вином ,что ли !?
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yurdin
1489120033
Ибрагим,когда домой?
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Garrincha58
1489125079
играл бы и дальше в Самаре
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тоширо
1489149256
так и будет на лавке сидеть, а в Самаре бы играл
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