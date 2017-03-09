Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цаллагов: «С Луческу общаюсь в основном в процессе тренировок»

    Новобранец «Зенита» Ибрагим Цаллагов, перешедший в минувшее трансферное окно из «Крыльев Советов», ответил на вопросы болельщиков сине-бело-голубых. По словам футболиста, отличия в тренировках между питерским и самарским клубами в интенсивности занятий.

    «Конкретных задач на сезон по числу матчей я перед собой не ставлю, но одна из главных целей – попасть в сборную России и сыграть на ЧМ-2018. Конечно, хочу закрепиться в «Зените». В команде общаюсь нормально со всеми, проблем нет. Наверное, я еще не до конца адаптировался, нужно чуть больше времени. Атмосфера в коллективе хорошая, все ребята ведут себя раскрепощенно, нет ни зажатости, ни недомолвок.

    В отпуске ездил к друзьям в Америку, потом домой, к родным. Семья и друзья – мои персональные болельщики. Бабушка с моими братиками и сестренками часто ходит в церковь, молится за меня. В семье за меня всегда сильно переживают, не спят, если плохая игра. Поддержка с их стороны колоссальная, того, чего я добиваюсь, я добиваюсь и благодаря им.

    Тет-а-тет с Мистером общаюсь не часто, в основном все происходит в процессе тренировок. От самарских они отличаются в основном интенсивностью. И в «Крыльях», и в «Зените» много работы с мячом. Перед матчами стараюсь немного отвлечься, чтобы не перегрузить себя психологически, не перегореть. Смотрю фильмы, читаю книги, общаюсь с близкими. Что для меня главное в жизни? Если не брать семью, то главное – всегда оставаться человеком», – сказал Цаллагов.

    25-летний Цаллагов в текущем сезоне РФПЛ провел 17 матчей.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2017 19:49
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      тоширо 10 марта 2017, 15:34

      так и будет на лавке сидеть, а в Самаре бы играл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2017, 08:51

      играл бы и дальше в Самаре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 10 марта 2017, 07:27

      Ибрагим,когда домой?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 9 марта 2017, 20:28

      А где ты ещё планировал с ни общаться ,на шашлыках с домашним вином ,что ли !?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11