Петраков рад, что болельщики не отвернулись от «Томи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков считает, что его клуб переживает в данный момент наиболее сложный период в своей 60-летней истории.

«Хорошая дата, мы с клубом почти ровесники. Я рад, что такая дата, но, к сожалению, не все так просто, достаточно тяжелый период в истории томского футбола. Но я рад, что болельщики с нами. Мне кажется, это самый критичный период в истории томского футбола.

Команда от болельщиков не должна отходить… Я думаю, надо верить в команду. Об этом рано еще говорить, но ребята на стадионе молодые, неопытные, их надо поддержать… Они будут быстро набираться опыта, быстро взрослеть, быстро приносить пользу клубу», – рассказал Петраков «РИА Томск».

Напомним, что после 18 туров томская команда занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.