Ракитич: «Мы должны были верить»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился своими эмоциями после победы своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ».

«Я просто не верю! Это реально было невозможно. Это все еще кажется невероятным и неправдоподобным. Спасибо команде, клубу и болельщикам. Это особенный день, и сейчас просто трудно что-либо говорить.

Матч в Париже получился очень тяжелым, очень многие люди критиковали нас, но мы по-особенному отреагировали на неудачу. Но теперь это все история. Мы хотим идти дальше.

Мы должны были верить. Отыграть 0:4 тяжело, но это футбол. Мы видели в «Супербоуле», что возможно в спорте. Просто с ума сойти. Но это «Барселона» – лучшая команда в мире. Мы хотим дальше идти к нашей мечте в Лиге чемпионов», – сказал Ракитич после финального свистка.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.