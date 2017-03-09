Ракитич: «Мы должны были верить»

Я ахуеваю с тех кто говорит 5 из 6 голов не должны были считать. Ну нахуй ты школьник херню несёшь ?) кроме 2 пенальти ну спорно было, остальные все по делу забиты!
Будь тут ваша любимая команда, вы бы такое не говорили, наоборот говорили бы что все были чисто забиты и пенальти было чистые !
Я как фан Барсы говорю 2 пенальти ну спорно не должны были ставить. Ну таков футбол. Не в первом и последнем матче СУДЬИ ошибаются.
ВЕЛИКАЯ БАРСА !
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился своими эмоциями после победы своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ».
«Я просто не верю! Это реально было невозможно. Это все еще кажется невероятным и неправдоподобным. Спасибо команде, клубу и болельщикам. Это особенный день, и сейчас просто трудно что-либо говорить.
Матч в Париже получился очень тяжелым, очень многие люди критиковали нас, но мы по-особенному отреагировали на неудачу. Но теперь это все история. Мы хотим идти дальше.
Мы должны были верить. Отыграть 0:4 тяжело, но это футбол. Мы видели в «Супербоуле», что возможно в спорте. Просто с ума сойти. Но это «Барселона» – лучшая команда в мире. Мы хотим дальше идти к нашей мечте в Лиге чемпионов», – сказал Ракитич после финального свистка.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.