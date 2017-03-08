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    Обухов заявил, что игрокам «Кубани» выплатили зарплату за один месяц

    Нападающий «Кубани» Владимир Обухов подвел итоги матча 25-го тура ФНЛ против «Химок» (2:1), а также рассказал о финансовой ситуации в команде. По словам футболиста, игрокам краснодарского клуба выплатили зарплату за один месяц.

    – Как решаются финансовые сложности в клубе?

    – За день до матча к нам на базу приезжал заместитель главы региона Андрей Коробка. Был диалог. И в этот же день нам пришла зарплата за один месяц. Нам говорят, что все ресурсы, которые были призваны спасти клуб, вступили в свое действие. Обещают каждый месяц выплачивать зарплату.

    – За сколько месяцев клубу осталось погасить долги футболистам?

    – У всех по-разному. У тех, кто пришел летом, долг примерно пять месяцев.

    – Перед началом сезона руководство клуба не скрывало, что «Кубань» будет пытаться вернуться в Премьер-лигу уже летом 2017 года. Сейчас эта задача не снята с команды?

    – Задача остается, надо двигаться. У нас есть шанс завершить первенство на третьем или четвертом месте и пройти в Премьер-лигу через стыковые матчи. Будем рассчитывать на победу в каждой игре, а там посмотрим, что получится.

    «Кубань» на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.03.2017 20:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +197

      proekt 8 марта 2017, 22:13

      головой стукнулся, что ли? там задача максимум не вылететь из ФНЛ...

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