Обухов заявил, что игрокам «Кубани» выплатили зарплату за один месяц

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов подвел итоги матча 25-го тура ФНЛ против «Химок» (2:1), а также рассказал о финансовой ситуации в команде. По словам футболиста, игрокам краснодарского клуба выплатили зарплату за один месяц.

– Как решаются финансовые сложности в клубе?

– За день до матча к нам на базу приезжал заместитель главы региона Андрей Коробка. Был диалог. И в этот же день нам пришла зарплата за один месяц. Нам говорят, что все ресурсы, которые были призваны спасти клуб, вступили в свое действие. Обещают каждый месяц выплачивать зарплату.

– За сколько месяцев клубу осталось погасить долги футболистам?

– У всех по-разному. У тех, кто пришел летом, долг примерно пять месяцев.

– Перед началом сезона руководство клуба не скрывало, что «Кубань» будет пытаться вернуться в Премьер-лигу уже летом 2017 года. Сейчас эта задача не снята с команды?

– Задача остается, надо двигаться. У нас есть шанс завершить первенство на третьем или четвертом месте и пройти в Премьер-лигу через стыковые матчи. Будем рассчитывать на победу в каждой игре, а там посмотрим, что получится.

«Кубань» на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.