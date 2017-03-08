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    Сборная России сыграет в июне с Венгрией и Чили

    Стали известны еще два соперника сборной России по товарищеским матчам в преддверии Кубка Конфедераций.

    Сообщается, что 5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» со сборной Венгрии. 9 июня россияне в Москве встретятся с командой Чили. О времени начала игр и стадионе в Москве будет объявлено позднее.

    Напомним, что два ближайших контрольных матча сборная России проведет 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот' д Ивуара и Бельгии.

    Источник: РФС

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    08.03.2017 14:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 8 марта 2017, 16:45

      В общем хороший выбор. С Венгрией проверить атаку надо, там кроме Джуджака, может ещё пары игроков угроз нет, жаль вратарь уже другой. А с Чили самим надо цементировать оборону, насколько понимаю Санчес и ко приедут. И круто было бы увидеть хрустального парня из ЦСКА 9 июня в Москве.

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      Рейтинг: +7811

      BarStep 8 марта 2017, 16:01

      "Подопечные Станислава Черчесова"... как то слишком самоуверенно сказано..., я думаю, что после мартовских "товарняков" подопечные уже будут кого то другого...

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