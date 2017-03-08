Сборная России сыграет в июне с Венгрией и Чили

В общем хороший выбор. С Венгрией проверить атаку надо, там кроме Джуджака, может ещё пары игроков угроз нет, жаль вратарь уже другой. А с Чили самим надо цементировать оборону, насколько понимаю Санчес и ко приедут. И круто было бы увидеть хрустального парня из ЦСКА 9 июня в Москве.
Стали известны еще два соперника сборной России по товарищеским матчам в преддверии Кубка Конфедераций.
Сообщается, что 5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» со сборной Венгрии. 9 июня россияне в Москве встретятся с командой Чили. О времени начала игр и стадионе в Москве будет объявлено позднее.
Напомним, что два ближайших контрольных матча сборная России проведет 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот' д Ивуара и Бельгии.