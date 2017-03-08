Хави желает стать главным тренером «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», признался, что после завершения игровой карьеры он намерен стать тренером. 37-летний испанец подчеркнул, что хотел бы возглавить каталонский клуб.

«Карьера тренера – мое будущее. Я уже начал работать в молодежной сборной Катара, которая должна стать основой для команды на ЧМ-2022.

Моя цель – работа главным тренером в «Барселоне», но и здесь у меня интересный проект. В Катаре хотят, чтобы я остался до чемпионата мира», – заявил Хави.