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    Хави желает стать главным тренером «Барселоны»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», признался, что после завершения игровой карьеры он намерен стать тренером. 37-летний испанец подчеркнул, что хотел бы возглавить каталонский клуб.

    «Карьера тренера – мое будущее. Я уже начал работать в молодежной сборной Катара, которая должна стать основой для команды на ЧМ-2022.

    Моя цель – работа главным тренером в «Барселоне», но и здесь у меня интересный проект. В Катаре хотят, чтобы я остался до чемпионата мира», – заявил Хави.

    Источник: L' Equipe

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    08.03.2017 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 8 марта 2017, 16:15

      ВОТ ЭТО ДА

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