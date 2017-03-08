Даум одобрил назначение Коркута в «Байер»

Экс-главный тренер «Байера» Кристоф Даум доволен тем, что руководство леверкузенского клуба сделало ставку на Тайфуна Коркута на посту главного тренера немецкой команды.

«Я частично видел путь Коркута в качестве футболиста и тренера. И сам всегда с удовольствием поработал бы с Коркутом, так как уверен, что молодые специалисты могут вносить в работу новые импульсы.

Коркут является тем специалистом, который подходит к новой задаче с высокой мотивацией. Уверен, что он справится с вопросом баланса в игре «Байера», – приводит слова Даума Sport1.de.

Напомним, что Коркут сменил в «Байере» уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта. После 23 туров «Байер» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков.