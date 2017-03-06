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    «Байер» объявил о назначении Коркута на пост главного тренера

    «Байер» назвал имя нового главного тренера. С сегодняшнего дня возглавлять «аптекарей» будет Тайфун Коркут. Соглашение с 42-летним специалистом заключено до окончания сезона. Ранее турок работал с такими немецкими клубами, как «Ганновер» и «Кайзерслаутерн».

    Напомним, 5 марта с должности рулевого леверкузенцев был уволен Роджер Шмидт, занимавший ее с 2014 года.

    После 23-х матчей «Байер» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов команда на своем поле уступила «Атлетико» (2:4).

    Источник: ФК «Байер»

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    06.03.2017 16:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 марта 2017, 18:17

      На повышение пошёл. Вроде в Ганновере не плохо работал, но сейчас 96-ые ниже рангом, а кайзеров в элиту по ходу только чудо может вернуть. Удачи. Пусть ещё соотечественников в команду привезёт.

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      Рейтинг: +42

      Дима97 6 марта 2017, 17:51

      зря Шмидта уволили

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