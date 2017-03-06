«Байер» объявил о назначении Коркута на пост главного тренера

На повышение пошёл. Вроде в Ганновере не плохо работал, но сейчас 96-ые ниже рангом, а кайзеров в элиту по ходу только чудо может вернуть. Удачи. Пусть ещё соотечественников в команду привезёт.
«Байер» назвал имя нового главного тренера. С сегодняшнего дня возглавлять «аптекарей» будет Тайфун Коркут. Соглашение с 42-летним специалистом заключено до окончания сезона. Ранее турок работал с такими немецкими клубами, как «Ганновер» и «Кайзерслаутерн».
Напомним, 5 марта с должности рулевого леверкузенцев был уволен Роджер Шмидт, занимавший ее с 2014 года.
После 23-х матчей «Байер» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов команда на своем поле уступила «Атлетико» (2:4).
Das erste Mal als Chefcoach der #Werkself in der #BayArena! pic.twitter.com/eOFMhXj2ON— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 6 марта 2017 г.