«Байер» объявил о назначении Коркута на пост главного тренера

«Байер» назвал имя нового главного тренера. С сегодняшнего дня возглавлять «аптекарей» будет Тайфун Коркут. Соглашение с 42-летним специалистом заключено до окончания сезона. Ранее турок работал с такими немецкими клубами, как «Ганновер» и «Кайзерслаутерн».

Напомним, 5 марта с должности рулевого леверкузенцев был уволен Роджер Шмидт, занимавший ее с 2014 года.

После 23-х матчей «Байер» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов команда на своем поле уступила «Атлетико» (2:4).