«Спартак» летом может продать пятерых футболистов и выручить до 12 миллионов

Руководство «Спартака» во время летнего трансферного окна может расстаться с пятью футболистами. По информации источника, речь идет о Маурисио, Лоренцо Мельгарехо, Андрее Ещенко, Ивелине Попове и Сердаре Таски.

Сообщается, что окончательное решение об уходе игроков будет принято на основе их выступления во второй части РФПЛ. На продаже футболистов московский клуб может заработать 12 миллионов евро.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.