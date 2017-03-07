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    «Спартак» летом может продать пятерых футболистов и выручить до 12 миллионов

    Руководство «Спартака» во время летнего трансферного окна может расстаться с пятью футболистами. По информации источника, речь идет о Маурисио, Лоренцо Мельгарехо, Андрее Ещенко, Ивелине Попове и Сердаре Таски.

    Сообщается, что окончательное решение об уходе игроков будет принято на основе их выступления во второй части РФПЛ. На продаже футболистов московский клуб может заработать 12 миллионов евро.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: ФАН

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    07.03.2017 17:26
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 8 марта 2017, 21:09

      Ну допустим ещенко прилично смотрится,да и тем более за сколько его продать... Возрастной он

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      Рейтинг: +10

      spartachek86 8 марта 2017, 21:00

      Маурисио сначала выкупить нужно))))) - бездарная утка

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      Рейтинг: +816

      diktatop 8 марта 2017, 20:50

      Таски дак давно пора продать.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 марта 2017, 16:57

      А может и еще кого продадут, например Квинси! Летом посмотрим!

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 8 марта 2017, 15:59

      Меняйте лучше футболистов Спартака на футболистов Ювентуса!))

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      Рейтинг: +21

      Сергей1990 8 марта 2017, 15:09

      Продать дело не хитрое. Главное найти на их место игроков которые будут сильнее, а так по списку в целом согласен. Вот например если Миранчук продолжит играть так же как в первых матчах этого года считаю нужным за него побороться. Хотя до перерыва он смотрелся так себе.

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 8 марта 2017, 11:35

      До лета еще дожить надо))

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      Рейтинг: +175

      Freux 8 марта 2017, 11:27

      Не пойму,для чего надо было выкупать Маурисио у Луцио,чтобы продать потом,могли бы сразу отказаться

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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 марта 2017, 11:00

      Таски сплавлять надо. Он сильно Ковтуна напоминает. Вроде всё есть, и иногда прилично смотрится. Но, что-нибудь да отчубучит. То автогол привезет, то панику у своих ворот из ничего посеет.

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      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 8 марта 2017, 09:50

      Надеюсь Попов и Маурисио останутся.

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