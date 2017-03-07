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  • «Спартак» летом может продать пятерых футболистов и выручить до 12 миллионов

«Спартак» летом может продать пятерых футболистов и выручить до 12 миллионов

7 марта 2017, 17:26
41

Руководство «Спартака» во время летнего трансферного окна может расстаться с пятью футболистами. По информации источника, речь идет о Маурисио, Лоренцо Мельгарехо, Андрее Ещенко, Ивелине Попове и Сердаре Таски.

Сообщается, что окончательное решение об уходе игроков будет принято на основе их выступления во второй части РФПЛ. На продаже футболистов московский клуб может заработать 12 миллионов евро.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Таски Сердар Попов Ивелин Мельгарехо Лоренцо Маурисио
Комментарии (41)
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turist82
1488897085
Что то на бред похоже.
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oyabun
1488897625
Мельгарехо, Маурисио и Таски - да, согласен. Ещенко под вопросом, 50 на 50, а вот Ивелина Попова - нет категорически! Игрок хороший и пользы команде приносит немало.
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Zeff
1488899279
За Ещенко доплатить придётся, и то не факт, что возьмут. Остальные только за рубли.
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alexis02lion
1488901226
Таски давно пора в родную Турцию, тут он больше на страховку на случай травм. Ещенко наверно с учётом возраста, но тогда замена нужна, в ФНЛ или к дебютантам нового сезона он точно просто так уехать не должен. Дровосек Маурисио в аренде, его выкупить сначала надо, тут всё итальянская сторона пусть решает. Мельгарехо надо восстанавливаться, для ротации подходит, в среднем клубе огонь будет, как Бикфалви и Благо для Урала и Оренбурга соответственно. А от Попова руки прочь, тут либо за большое бабло, а лучше толковый обмен с доплатой. Он тут единственный из 5-ти кто сборник.
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polyshuk23
1488904038
Что у недуга бабки кончились
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polyshuk23
1488904062
У федуна бабло кончилось
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ufos73
1488904810
Меня другое удивляет, который год идет чистка, но из года в год куча игроков на выход... Вместо этих купят других, и через год их опять будут "зачищать"?
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Супермачо
1488905093
Продать можно только то, на что есть право собственности. Игрок, находящийся в аренде, принадлежит клубу-арендодателю. Как "Спартак" может продать Маурисио?
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kienia
1488930397
Из этой пятерки Таски нужно продавать в первую очередь, футболист не плохой, но футболист-косяк. Прямое подтверждение автогол с Краснодаром, а что касается Мельгарехо, он не показал нечего сверх естественного что-бы играть в красно-белой футболке, а фраза я готов помогать Спартаку даже на скамейке запасных никак не тянет, на его присутствие в команде.
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Freux
1488961647
Не пойму,для чего надо было выкупать Маурисио у Луцио,чтобы продать потом,могли бы сразу отказаться
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