Спортивный психолог подверг критике Смолова за уход с поля в игре со «Спартаком»

Спортивный психолог Валерий Соколюк остался удивлен решением нападающего «Краснодара» Федора Смолова покинуть поле в концовке матча со «Спартаком». Напомним, что 27-летний форвард ушел в подтрибунное помещение из-за травмы задней поверхности бедра за десять минут до конца встречи, оставив свою команду в меньшинстве, так как все три замены «быки» уже произвели.

– Для меня удивительным стал уход Смолова с поля прямо во время игры. Я часто сталкиваюсь с тем, что игроки скрывают травмы, чтобы остаться в игре. Часто терпят боль в ущерб своему здоровью, выходят на уколах. Но тут другая ситуация – у «Краснодара» замен не было! И это не проблема Смолова. Он бережет свое здоровье. Это проблема «Краснодара» – игрок не остался на поле. Заставить человека играть с травмой нельзя, это должно исходить у него изнутри. Вот это и называется командная психология.

Роналду на Евро с больным коленом буквально «умирал» на поле. А после замены не ушел в раздевалку, а тащил свою команду вперед. Его не заставляли так себя вести. Вы скажите, что это Евро?! Так и на Евро был эпизод со Смоловым, когда он не побежал за Бэйлом...

– Может, Смолов бережет здоровье и смотрит в сторону Европы?

– Я как болельщик вижу, что пока это наш главный кандидат на переезд в сильный европейский чемпионат. В своей карьере Федор сталкивался с такой критикой, что с нервами у него все в порядке. А судя по его поведению видно – он стал профессионалом. Главное, чтобы в его отношениях с клубами осталось капельку романтизма, это так любят болельщики.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Смолов не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».