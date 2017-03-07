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    Спортивный психолог подверг критике Смолова за уход с поля в игре со «Спартаком»

    Спортивный психолог Валерий Соколюк остался удивлен решением нападающего «Краснодара» Федора Смолова покинуть поле в концовке матча со «Спартаком». Напомним, что 27-летний форвард ушел в подтрибунное помещение из-за травмы задней поверхности бедра за десять минут до конца встречи, оставив свою команду в меньшинстве, так как все три замены «быки» уже произвели.

    – Для меня удивительным стал уход Смолова с поля прямо во время игры. Я часто сталкиваюсь с тем, что игроки скрывают травмы, чтобы остаться в игре. Часто терпят боль в ущерб своему здоровью, выходят на уколах. Но тут другая ситуация – у «Краснодара» замен не было! И это не проблема Смолова. Он бережет свое здоровье. Это проблема «Краснодара» – игрок не остался на поле. Заставить человека играть с травмой нельзя, это должно исходить у него изнутри. Вот это и называется командная психология.

    Роналду на Евро с больным коленом буквально «умирал» на поле. А после замены не ушел в раздевалку, а тащил свою команду вперед. Его не заставляли так себя вести. Вы скажите, что это Евро?! Так и на Евро был эпизод со Смоловым, когда он не побежал за Бэйлом...

    – Может, Смолов бережет здоровье и смотрит в сторону Европы?

    – Я как болельщик вижу, что пока это наш главный кандидат на переезд в сильный европейский чемпионат. В своей карьере Федор сталкивался с такой критикой, что с нервами у него все в порядке. А судя по его поведению видно – он стал профессионалом. Главное, чтобы в его отношениях с клубами осталось капельку романтизма, это так любят болельщики.

    Ранее сообщалось, что из-за травмы Смолов не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

    Источник: «Советский спорт»

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    07.03.2017 10:27
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +10

      dynuvup 1 ноября 2021, 08:59

      А у нас в команде проблема с психологом, очень нужен?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      jertuid > dynuvup 1 ноября 2021, 09:04

      Думаю, чтоб вам не заморачиваться с поиском решения вашего вопроса, вам надо попробовать вот на этом на сайте на сайте поискать нужного человека и думаю вы там его на все двести процентов найдете и не просто, а квалифицированного психолога. Так, что не теряйте времени.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 7 марта 2017, 21:28

      Значит травма серьезная ,еблан ты этокий!!!

      -2
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      Рейтинг: +192

      LINED 7 марта 2017, 20:46

      А он не подумал,что Краснодару играть с сельтой, и если травма усугубиться, то это будет намного хуже для команды?

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 7 марта 2017, 20:25

      Заставлять человека работать с травмой - преступление, а добровольные подвиги такого рода в рядовых матчах - глупость. Психолог из тех болванов, которые уговаривали пьяных солдатиков закрывать телом амбразуры.

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 7 марта 2017, 15:13

      Кому он нужен?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 7 марта 2017, 14:28

      Мда. Лимит в действии, товарищ мутко, смотри каких мы футболистов взрастили!!!! Вот если бы его не было, он бы так не сделал, потому что его потом играть не поставят. Короче нет слов, одни маты!!!

      -2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 7 марта 2017, 13:59

      Смолов - это чмошник, как и Кокорин, которых пиарит СМИ.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2017, 13:34

      нашел сравнение блин Роналду и какой то Смола

      3
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      Рейтинг: +183

      бочаров 7 марта 2017, 13:08

      да ему стыдно стало за левый пенальти вот и ушёл.

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 марта 2017, 12:14

      Лучше умереть в матче,а потом полгода лечиться? Спортивному психологу нужен обычный психолог.

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Den Bull 7 марта 2017, 12:36

      да не умереть..ушел на своих двоих..если лимит исчерпан мог бы хоть просто мешаться перед соперниками..

      2
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