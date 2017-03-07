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  • Спортивный психолог подверг критике Смолова за уход с поля в игре со «Спартаком»

Спортивный психолог подверг критике Смолова за уход с поля в игре со «Спартаком»

7 марта 2017, 10:27
27

Спортивный психолог Валерий Соколюк остался удивлен решением нападающего «Краснодара» Федора Смолова покинуть поле в концовке матча со «Спартаком». Напомним, что 27-летний форвард ушел в подтрибунное помещение из-за травмы задней поверхности бедра за десять минут до конца встречи, оставив свою команду в меньшинстве, так как все три замены «быки» уже произвели.

– Для меня удивительным стал уход Смолова с поля прямо во время игры. Я часто сталкиваюсь с тем, что игроки скрывают травмы, чтобы остаться в игре. Часто терпят боль в ущерб своему здоровью, выходят на уколах. Но тут другая ситуация – у «Краснодара» замен не было! И это не проблема Смолова. Он бережет свое здоровье. Это проблема «Краснодара» – игрок не остался на поле. Заставить человека играть с травмой нельзя, это должно исходить у него изнутри. Вот это и называется командная психология.

Роналду на Евро с больным коленом буквально «умирал» на поле. А после замены не ушел в раздевалку, а тащил свою команду вперед. Его не заставляли так себя вести. Вы скажите, что это Евро?! Так и на Евро был эпизод со Смоловым, когда он не побежал за Бэйлом...

– Может, Смолов бережет здоровье и смотрит в сторону Европы?

– Я как болельщик вижу, что пока это наш главный кандидат на переезд в сильный европейский чемпионат. В своей карьере Федор сталкивался с такой критикой, что с нервами у него все в порядке. А судя по его поведению видно – он стал профессионалом. Главное, чтобы в его отношениях с клубами осталось капельку романтизма, это так любят болельщики.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Смолов не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Роналду Криштиану
Комментарии (27)
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FanatSerj
1488872429
и правда психолог немного дебил, есть разные травмы, если Смолову дали внос и он бы убежал с поля это другое дело, а тут дернул заднее бедро, если бы он продолжил то в следующей минуте нанес себе еще большую травму и мог подвести команд надолго.
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aimer1988
1488872809
Он видимо не тянул заднюю поверхность бедра. Смысл оставаться, если с такой травмой ты никакого резкого движения ногой не сделаешь. Не лез бы психолог во врачебные вопросы
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aimer1988
1488873046
Если остаться в меньшинстве, то можно перестроиться и не оставлять свободных зон. А если будет играть травмированный, то его зона- это сплошная свободная зона, через которую будут прорываться.
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la verdad
1488875565
Если нормально дернуть заднюю - минут десять она даже без движения болит не слабо. Можно было бы стоять в центральном круге, только в чем смысл???
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serppion
1488876503
Кто, как ни сам игрок, лучше оценит опасность травмы? Верю, что Федор поступил честно и профессионально. Спортивный психолог, "опуская" своего игрока, выглядит козлом и провокатором.
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Вингер91
1488877670
До конца интересно хоть кто-нибудь дочитал? Речь о том, чтобы остаться с командой, а не обязательно на поле. И пример Роналду это иллюстрирует. Можно к Криштиану по-разному относиться, но то что он очень здорово поддерживает и мотивирует партнеров, когда сам по здоровью не может играть - факт. Сломался, не можешь играть - бывает. Но посидеть или даже полежать у скамейки запасных и остаться с командой в эти последние тяжелейшие 10 минут - что мешает?
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Den Bull
1488878066
Лучше умереть в матче,а потом полгода лечиться? Спортивному психологу нужен обычный психолог.
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бочаров
1488881286
да ему стыдно стало за левый пенальти вот и ушёл.
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zenit888
1488884373
Смолов - это чмошник, как и Кокорин, которых пиарит СМИ.
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Armagiddon
1488886116
Мда. Лимит в действии, товарищ мутко, смотри каких мы футболистов взрастили!!!! Вот если бы его не было, он бы так не сделал, потому что его потом играть не поставят. Короче нет слов, одни маты!!!
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