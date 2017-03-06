Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: Смолов прошел медицинское обследование и не полетит с «Краснодаром» на матч против «Сельты»

Источник: Смолов прошел медицинское обследование и не полетит с «Краснодаром» на матч против «Сельты»

6 марта 2017, 20:52
23

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2), в котором получил повреждение задней поверхности бедра, прошел медицинское обследование.

Как сообщает источник, по его результатам не была установлена степень повреждения футболиста, и в ближайшее время он пройдет еще одно обследование. При этом отмечается, что Смолов точно не поможет «Краснодару» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

Напомним, встреча пройдет 9 марта и начнется в 23:05 по московском времени. В нынешнем сезоне нападающий провел за «быков» в рамках Лиги Европы восемь матчей, в которых забил шесть голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Сельта Краснодар Смолов Федор
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Smolov90
1488823312
Без него очень сложно будет. Здоровья и скорейшего возвращения в строй. На сегодняшний день, ему нет полноценной замены в Краснодаре.
Ответить
VVM1964
1488824049
СМОЛОВУ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ , ЭТО ФУТБОЛ ...
Ответить
gak71
1488825126
это хорошая новость
Ответить
dyema
1488825409
Очень жаль!
Ответить
spartach n1
1488828876
Здоровья Феде !
Ответить
ZENIT-59
1488830256
ZENIT-59Хочется пожелать Смолову скорейшего выздоровления!Очень жаль, что травма получена перед матчами с Сельтой.Краснодару будет тяжело, но, надеюсь, что ребята сплотяться и ничью привезут из Испании.Удачи в игре с испанским клубом!
Ответить
T 72
1488835522
Что тут сказать,фиговые дела
Ответить
a-rakhmatov
1488854112
Плохо без него !
Ответить
sergkrasnodar23
1488858802
жаль
Ответить
ijgjr
1489006403
Анри бы очень пригодился - зачем в аренду отдали
Ответить
Главные новости
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+