Источник: Смолов прошел медицинское обследование и не полетит с «Краснодаром» на матч против «Сельты»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2), в котором получил повреждение задней поверхности бедра, прошел медицинское обследование.

Как сообщает источник, по его результатам не была установлена степень повреждения футболиста, и в ближайшее время он пройдет еще одно обследование. При этом отмечается, что Смолов точно не поможет «Краснодару» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

Напомним, встреча пройдет 9 марта и начнется в 23:05 по московском времени. В нынешнем сезоне нападающий провел за «быков» в рамках Лиги Европы восемь матчей, в которых забил шесть голов.