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    Источник: Смолов прошел медицинское обследование и не полетит с «Краснодаром» на матч против «Сельты»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2), в котором получил повреждение задней поверхности бедра, прошел медицинское обследование.

    Как сообщает источник, по его результатам не была установлена степень повреждения футболиста, и в ближайшее время он пройдет еще одно обследование. При этом отмечается, что Смолов точно не поможет «Краснодару» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

    Напомним, встреча пройдет 9 марта и начнется в 23:05 по московском времени. В нынешнем сезоне нападающий провел за «быков» в рамках Лиги Европы восемь матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2017 20:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 марта 2017, 23:53

      Анри бы очень пригодился - зачем в аренду отдали

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 7 марта 2017, 06:53

      жаль

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 марта 2017, 05:35

      Плохо без него !

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 7 марта 2017, 00:25

      Что тут сказать,фиговые дела

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 6 марта 2017, 22:57

      ZENIT-59Хочется пожелать Смолову скорейшего выздоровления!Очень жаль, что травма получена перед матчами с Сельтой.Краснодару будет тяжело, но, надеюсь, что ребята сплотяться и ничью привезут из Испании.Удачи в игре с испанским клубом!

      3
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 6 марта 2017, 22:34

      Здоровья Феде !

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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 марта 2017, 21:36

      Очень жаль!

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      Рейтинг: +73

      gak71 6 марта 2017, 21:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это хорошая новость

      -5
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > gak71 6 марта 2017, 21:46

      Чем она может быть хорошая??? Кто бы не тромвировался из футболистов, не важно цвета какого клуба он защищает, это всегда плохо. Тем более Краснодар и Ростов будут представлять всю Россию. Я бы мог принять частично вашу мысль, если бы вы были истинным болельщиком Сельты!

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Smolov90 6 марта 2017, 22:11

      Федька, ты что ли? Уже даже не скрываешься. В цвет так и пишешь Smolov90. Ты больше так не чуди как на Кубке против Урала. Злопамятные, понимаешь, болельщики есть. Поправляйся и пусть тебе ноги выпрямят там массажисты.

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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > Smolov90 6 марта 2017, 22:14

      А он наверное укроп. Натура у них такая!

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > Тамхар 6 марта 2017, 22:37

      Лисёнок, ты тоже злопамятный ?

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > Тамхар 6 марта 2017, 23:00

      Лисёнок, ты в следующий раз когда захочешь поумничать, подумай с начала, а потом уже умничай... а то вместо Федьки ты скрываться начнёшь...

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > Тамхар 6 марта 2017, 23:06

      И вообще, ЛИСЁНОК, ты что ли???

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Smolov90 8 марта 2017, 20:31

      Не, ты погоди! Ты скажи, игру с Уралом запорол? Надежды на Кубок под откос пустил? То-то и оно. Одумайся и начни новую жизнь.

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 6 марта 2017, 21:01

      Без него очень сложно будет. Здоровья и скорейшего возвращения в строй. На сегодняшний день, ему нет полноценной замены в Краснодаре.

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > карасевщина 6 марта 2017, 23:53

      Тратиться летом, это второй вопрос. Конечно надо, бесспорно. Но сейчас имеем то, что имеем, и Смолов явно лидер и это факт. Смоловозависимость получается есть... не просто лучшим футболистом чемпионата признан. И в придверии такого важного матча в истории клуба- его ЯВНО БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ!

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