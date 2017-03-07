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    Яковлев считает, что у «Анжи» огромный потенциал

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев остался разочарован результатом домашнего матча 18-го тура РФПЛ с «Рубином», в котором его команда уступила со счетом 0:1. По мнению Яковлева, клуб из Махачкалы не заслуживал поражения в этой встрече.

    «Очень обидное поражение, такого результата не заслуживали. В первом тайме имели полное преимущество, создавали моменты, имели отличную возможность забить с пенальти. Большое спасибо болельщикам, которые пришли в столь ветреный день, поддержали команду, были до конца.

    Хочется ускорить процесс становления команды. У нас практически вся команда новая, ребята привыкают друг к другу, и игра показала, что есть огромный потенциал. Но, к сожалению, один момент решил исход игры. Сейчас у нас совсем другая команда — другая тактика, другой тренер. Команда абсолютно новая, и ребятам просто нужно время сыграться, найти друг друга в футбольном плане. Постараемся быстрее все это сделать. В любом случае мы не расстраиваемся. Обидно, но впереди еще 12 игр, на которые нужно выходить с тем же настроем. Надеюсь, удача будет на нашей стороне», – отметил Яковлев.

    После 18-ти туров чемпионата России «Анжи» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице, имея на своем счету 20 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2017 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 7 марта 2017, 08:24

      Огромный потенциал - ну ну.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 марта 2017, 04:56

      А переходные игры всё ближе и ближе....

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