Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков: «Стать чемпионом «Спартаку» может помешать только «Спартак»

Широков: «Стать чемпионом «Спартаку» может помешать только «Спартак»

7 марта 2017, 00:42
10

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона. По словам экс-футболиста, помешать выиграть золотые медали чемпионата России красно-белым могут только они сами.

«На данном этапе «Спартаку» может помешать только «Спартак». Но это вывод лишь по первому туру после перерыва – все может поменяться уже через неделю. Однако то, что мы пока видим в исполнении конкурентов лидера, не убеждает, что кто-то из них способен реально помешать. А «Спартак» своей игрой в Краснодаре ничем особо не удивил», – сказал Широков.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВЛАДИВОСТОК
1488837692
Вот не люблю я этих горлопанов которые на перёд языком уже корону победителей вешают . Только мешают ребятам играть , отвлекают .
Ответить
лёха72
1488840320
да мы всегда сами себе мешаем.бывает и судьи ещё
Ответить
Динияр Билялетдинов
1488842800
Спартак удержит 1 место усилились хорошо)
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1488848907
сами себе и помешают
Ответить
Icemennn
1488858433
Спартак в этом сезоне может и просто обязан стать чемпионом, в кои то веки. Но и внезапно выкинуть какой-нибудь финт, типа проиграть одному из аутсайдеров, это тоже может ))
Ответить
pegas1276
1488862688
еще почти 12 туров до конца чампа, а спартаку уже золотые медали повешали, время покажет... все еще может перевернутся "с ног на голову"
Ответить
mihail200606
1488864811
В этом сезоне так и есть.. Зенит и цска борятся сами с собой
Ответить
Zeff
1488866123
И ещё 12 команд. Если уж беззубый Краснодар не одолели, дальше сложнее будет.
Ответить
мы_не_рабы
1488880521
Правильно говорит, только сами себе и могут помешать. Забыли 0:4, когда уже на чемоданах сидели, в отпуск собрались.
Ответить
Главные новости
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Все новости
Все новости
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+