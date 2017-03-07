Широков: «Стать чемпионом «Спартаку» может помешать только «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона. По словам экс-футболиста, помешать выиграть золотые медали чемпионата России красно-белым могут только они сами.

«На данном этапе «Спартаку» может помешать только «Спартак». Но это вывод лишь по первому туру после перерыва – все может поменяться уже через неделю. Однако то, что мы пока видим в исполнении конкурентов лидера, не убеждает, что кто-то из них способен реально помешать. А «Спартак» своей игрой в Краснодаре ничем особо не удивил», – сказал Широков.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.