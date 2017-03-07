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    Широков: «Стать чемпионом «Спартаку» может помешать только «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона. По словам экс-футболиста, помешать выиграть золотые медали чемпионата России красно-белым могут только они сами.

    «На данном этапе «Спартаку» может помешать только «Спартак». Но это вывод лишь по первому туру после перерыва – все может поменяться уже через неделю. Однако то, что мы пока видим в исполнении конкурентов лидера, не убеждает, что кто-то из них способен реально помешать. А «Спартак» своей игрой в Краснодаре ничем особо не удивил», – сказал Широков.

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2017 00:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 марта 2017, 12:55

      Правильно говорит, только сами себе и могут помешать. Забыли 0:4, когда уже на чемоданах сидели, в отпуск собрались.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 марта 2017, 08:55

      И ещё 12 команд. Если уж беззубый Краснодар не одолели, дальше сложнее будет.

      -1
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      Рейтинг: +37

      раптор62 > Zeff 7 марта 2017, 09:53

      краснодар то позубастее чем зенька ,что забыли как огребли в прошлом году.

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 марта 2017, 08:33

      В этом сезоне так и есть.. Зенит и цска борятся сами с собой

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 7 марта 2017, 07:58

      еще почти 12 туров до конца чампа, а спартаку уже золотые медали повешали, время покажет... все еще может перевернутся "с ног на голову"

      1
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 7 марта 2017, 06:47

      Спартак в этом сезоне может и просто обязан стать чемпионом, в кои то веки. Но и внезапно выкинуть какой-нибудь финт, типа проиграть одному из аутсайдеров, это тоже может ))

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 марта 2017, 04:08

      сами себе и помешают

      -1
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 7 марта 2017, 02:26

      Спартак удержит 1 место усилились хорошо)

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 7 марта 2017, 01:45

      да мы всегда сами себе мешаем.бывает и судьи ещё

      2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 7 марта 2017, 01:01

      Вот не люблю я этих горлопанов которые на перёд языком уже корону победителей вешают . Только мешают ребятам играть , отвлекают .

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