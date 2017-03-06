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    Гвардиола делал Пирло предложение перейти в «Барселону»

    Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло заявил, что во время выступления за итальянский клуб имел предложение от «Барселоны». По словам итальянца, экс-главный тренер сине-гранатовых Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», делал футболисту предложение о переходе в каталонскую команду.

    «Во времена моего выступления за «Милан» мы играли товарищеский матч на «Камп Ноу». После игры Гвардиола позвал меня в свой кабинет и спросил, не хочу ли я перейти в «Барселону». Приятно, что такой клуб интересовался мной. Но в то время «Милан» бы не позволил мне уйти», – сказал Пирло.

    Отметим, что на данный момент 37-летний Пирло играет в США, защищая цвета «Нью-Йорк Сити».

    Источник: L' Equipe

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    06.03.2017 20:41
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