Джеррард обвинил футболистов «Лестера» в проявлении неуважения к Раньери

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что футболисты «Лестера» проявили неуважение к экс-главному тренеру команды Клаудио Раньери, играя спустя рукава.

«По моему мнению, футболисты «Лестера» могли бы продемонстрировать при Раньери тот характер, а также желание играть и бороться, которые были у них в последних матчах. Вполне возможно, это помогло бы избежать его отставки. Но они не стали этого делать, проявив тем самым неуважение к тренеру.

Я не пойму одного: вы ведь играете за клуб, а не за тренера. Две недели назад они работали отвратительно, однако сразу же после ухода Раньери начали стараться и показывать ту игру, которая была у них в минувшем году», – сказал Джеррард.

После того, как Раньери покинул «Лестер», команда одержала две подряд победы в чемпионате Англии над «Ливерпулем» (3:1) и «Халлом» (3:1). По прошествии 27-ми туров «лисы» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ в пяти очках от зоны вылета.