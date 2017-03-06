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  • Джеррард обвинил футболистов «Лестера» в проявлении неуважения к Раньери

Джеррард обвинил футболистов «Лестера» в проявлении неуважения к Раньери

6 марта 2017, 13:18
10

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что футболисты «Лестера» проявили неуважение к экс-главному тренеру команды Клаудио Раньери, играя спустя рукава.

«По моему мнению, футболисты «Лестера» могли бы продемонстрировать при Раньери тот характер, а также желание играть и бороться, которые были у них в последних матчах. Вполне возможно, это помогло бы избежать его отставки. Но они не стали этого делать, проявив тем самым неуважение к тренеру.

Я не пойму одного: вы ведь играете за клуб, а не за тренера. Две недели назад они работали отвратительно, однако сразу же после ухода Раньери начали стараться и показывать ту игру, которая была у них в минувшем году», – сказал Джеррард.

После того, как Раньери покинул «Лестер», команда одержала две подряд победы в чемпионате Англии над «Ливерпулем» (3:1) и «Халлом» (3:1). По прошествии 27-ми туров «лисы» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ в пяти очках от зоны вылета.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Лестер Джеррард Стивен Раньери Клаудио
Комментарии (10)
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Dgad
1488799151
Слили тренера, вот только за что? Он же привел их к Чемпионству о чем они могли только мечтать до Раньери
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lek!
1488800599
Поддерживаю , многих до Раньери ни кто и не знал. Думаю слили потому что он не отпустил многих лидеров в другие клубы, таких как Варди , Мерез ..
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Zelim2909
1488801696
Думаю Раньере щас от этого не лучше я думаю он будет рад если лисы остануться в апл а не вылятят!!!! жалко что не показали характер при Раньере и не дали ему шанс доиграт до канца
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MUFC_2000
1488803145
Ребятки конечно по свински поступили, то они поддерживали, то были против тренера, запизделись в общем... Вот так вот, принес победу в апл клубу, который наверно ещё бы стока же не смог выиграть, и о котором бы так не говорили как щас, и всё, пошел на... Вся благодарность.
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$CHELSEA$
1488805802
Раньше на тренера молились. А сейчас ноги вытирают. Время петушиное. Толи ещё бедет через 10 лет. А Раньери чемпион Англии. Молодец. А игроки проститутки.
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Zigagurt
1488874671
Команду к чемпионству готовил Найджел Пирсон, а Раньери пришёл на готовое, а когда ему пришлось готовить команду к чемпионату, результат на лицо.
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