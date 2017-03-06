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    Джеррард обвинил футболистов «Лестера» в проявлении неуважения к Раньери

    Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что футболисты «Лестера» проявили неуважение к экс-главному тренеру команды Клаудио Раньери, играя спустя рукава.

    «По моему мнению, футболисты «Лестера» могли бы продемонстрировать при Раньери тот характер, а также желание играть и бороться, которые были у них в последних матчах. Вполне возможно, это помогло бы избежать его отставки. Но они не стали этого делать, проявив тем самым неуважение к тренеру.

    Я не пойму одного: вы ведь играете за клуб, а не за тренера. Две недели назад они работали отвратительно, однако сразу же после ухода Раньери начали стараться и показывать ту игру, которая была у них в минувшем году», – сказал Джеррард.

    После того, как Раньери покинул «Лестер», команда одержала две подряд победы в чемпионате Англии над «Ливерпулем» (3:1) и «Халлом» (3:1). По прошествии 27-ми туров «лисы» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ в пяти очках от зоны вылета.

    Источник: Squawka Football

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    06.03.2017 13:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +33

      Zigagurt 7 марта 2017, 11:17

      Команду к чемпионству готовил Найджел Пирсон, а Раньери пришёл на готовое, а когда ему пришлось готовить команду к чемпионату, результат на лицо.

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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 6 марта 2017, 16:10

      Раньше на тренера молились. А сейчас ноги вытирают. Время петушиное. Толи ещё бедет через 10 лет. А Раньери чемпион Англии. Молодец. А игроки проститутки.

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 6 марта 2017, 15:25

      Ребятки конечно по свински поступили, то они поддерживали, то были против тренера, запизделись в общем...
      Вот так вот, принес победу в апл клубу, который наверно ещё бы стока же не смог выиграть, и о котором бы так не говорили как щас, и всё, пошел на... Вся благодарность.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > MUFC_2000 6 марта 2017, 17:58

      стиль Переса. наверняка он по-достоинству оценил этот пинок Раньери

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > dolf666 7 марта 2017, 02:57

      Согласен.

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 6 марта 2017, 15:01

      Думаю Раньере щас от этого не лучше я думаю он будет рад если лисы остануться в апл а не вылятят!!!! жалко что не показали характер при Раньере и не дали ему шанс доиграт до канца

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Zelim2909 6 марта 2017, 16:21

      За содержание - 5, за орфографию - 2)

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      Рейтинг: +1894

      lek! 6 марта 2017, 14:43

      Поддерживаю , многих до Раньери ни кто и не знал. Думаю слили потому что он не отпустил многих лидеров в другие клубы, таких как Варди , Мерез ..

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 6 марта 2017, 14:19

      Слили тренера, вот только за что? Он же привел их к Чемпионству о чем они могли только мечтать до Раньери

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      Рейтинг: +10

      NAKENA > Dgad 7 марта 2017, 08:47

      Свинство! вот и все.

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