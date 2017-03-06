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    Самедов: «Первая игра — что-то получилось, что-то нет. Жаль, что не выиграли»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от своей первой игры за красно-белых. Напомним, что 32-летний хавбек отыграл все 90 минут в матче 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2).

    – Тяжелый матч, жаль, что не выиграли.

    – Показалось, что «Спартак» играл не очень.

    – Первая игра — что-то получилось, что-то нет.

    – Вы часто смещались в центр, освобождая фланг для Ещенко?

    – Да, нам показывали видео, чтобы можно было лучше использовать особенности игры соперника.

    – Вы ведь исполняли функции плеймейкера, не правда ли?

    – В какой-то степени. Когда освобождал зоны для защитников, находился как раз на месте разыгрывающего.

    – За сколько до матча узнали, что будете играть в два форварда? Или готовились эту схему давно, с учетом дисквалификации Промеса?

    – Пробовали разные варианты, но тренерский штаб остановился на этом.

    Самедов перешел в «Спартак» этой зимой из «Локомотива». В нынешнем розыгрыше РФПЛ полузащитник провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и сделал два результативных паса.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.03.2017 00:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      takca 6 марта 2017, 10:47

      Сыграл хорошо. Конечно были недостатки но первый матч так что вперед к победе.

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 марта 2017, 10:25

      Увольте журналюгу, которому "показалось, что Спартак играл не очень " или объясните, либо бухло, либо работа! Ярчайшая, качественная игра, а для первого весеннего тура, так вообще сказка!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2017, 06:27

      Хорошо сыграл-к нему без притензий.

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 6 марта 2017, 01:48

      Саша, когда обратно в Локомотив?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 марта 2017, 00:36

      седой сегодня отработал от души
      ничего не скажешь, молодец
      .

      2
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