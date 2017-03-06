Самедов: «Первая игра — что-то получилось, что-то нет. Жаль, что не выиграли»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от своей первой игры за красно-белых. Напомним, что 32-летний хавбек отыграл все 90 минут в матче 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2).

– Тяжелый матч, жаль, что не выиграли.

– Показалось, что «Спартак» играл не очень.

– Первая игра — что-то получилось, что-то нет.

– Вы часто смещались в центр, освобождая фланг для Ещенко?

– Да, нам показывали видео, чтобы можно было лучше использовать особенности игры соперника.

– Вы ведь исполняли функции плеймейкера, не правда ли?

– В какой-то степени. Когда освобождал зоны для защитников, находился как раз на месте разыгрывающего.

– За сколько до матча узнали, что будете играть в два форварда? Или готовились эту схему давно, с учетом дисквалификации Промеса?

– Пробовали разные варианты, но тренерский штаб остановился на этом.

Самедов перешел в «Спартак» этой зимой из «Локомотива». В нынешнем розыгрыше РФПЛ полузащитник провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и сделал два результативных паса.