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  • Шалимов остался удовлетворен ничьей «Краснодара» и «Спартака»

Шалимов остался удовлетворен ничьей «Краснодара» и «Спартака»

5 марта 2017, 18:56
13

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2). По его словам, он остался удовлетворен ничейным результатом.

«Никак мыслей после матча нет. Результатом удовлетворен, учитывая, что по ходу встречи дважды уступали в счете. Почему – будем разбирать. Дальше у нас задача восстановиться. Добавились травмированные игроки», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что данный результат позволил «Краснодару» подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» продолжает оставаться единоличным лидером чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Шалимов Игорь
Комментарии (13)
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momwig_
1488730143
Я бы тоже был доволен, если бы соперник один гол забил себе сам, а второй команда забила с липового пеналя. Чивоужтам...
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VVM1964
1488730198
ОТСКОЧИЛИ .
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Робинзон
1488730402
его можно понять, еле ноги унесли.
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Garrincha58
1488730612
Краснодар при Кононове играл на много красивей, а сейчас сплошные забросы на Смолова и все. Спартак заслуживал победы больше, но так бывает это футбол и я уверен их в этом году никому не догнать, а все потому что у главных конкурентов нет игры и вряд ли появится этой весной только Ростов играет на уровне но они отстали на много
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Gullit 76
1488731045
Где там Мамаев с Жоаозиньо?Подберёзкин сражался как мог,но что он может один?Перейру выпустили поздно,но это же тоже не выход.Сельта просто прикроет берёзу или ему сразу врежут по ногам и матч закончится.В запас попадают - значит надо их выпускать,а то вариантов игры совсем мало.
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radga
1488731435
Краснодару сегодня "везло" значительно, особенно с забитыми непонятно как голами", вызывает беспокойство созидание - которого вообщем очень мало, как Краснодар будет с такой игрой в ЛЕ. Боюсь не пройдет.
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Тамхар
1488732092
Да ну тя нафиг! Опять разбирать... После Урала еще не все разобрали? Это и вся игра - забросы на Федьку? Лестер против Халла не смотрел? Первый гол Лестера видел? Подберезкин у тебя никакой. Если бы не Таски, то его бы КПД вокруг нуля так и остался бы. Окри и то поэнергичней играл тот малый кусок, что ему достался. Федька не чудил, кажется, больше, но ничего и не показал. А пеналь его... Ребров очень сильно хотел взять и метнулся сильно в угол, а не прояви он столько усердия, так взял бы Федькин дохлый удар. Он мяч, кажется, даже зацепил. Клаэссон что-то потерялся. Жигулев понравился, обострял передачами, только робеет еще, но, видно, толк будет. Короче, с такой игрой влетаем мы Сельте, хоть она там где-то в районе 10-го места, кажется, в Ла Лиге.
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Диктор
1488739221
Еще бы гад не рад был бы-Спартак однозначно был сильнее.
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