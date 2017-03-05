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    Шалимов остался удовлетворен ничьей «Краснодара» и «Спартака»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2). По его словам, он остался удовлетворен ничейным результатом.

    «Никак мыслей после матча нет. Результатом удовлетворен, учитывая, что по ходу встречи дважды уступали в счете. Почему – будем разбирать. Дальше у нас задача восстановиться. Добавились травмированные игроки», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Отметим, что данный результат позволил «Краснодару» подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» продолжает оставаться единоличным лидером чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 18:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2017, 21:40

      Еще бы гад не рад был бы-Спартак однозначно был сильнее.

      -1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 5 марта 2017, 19:41

      Да ну тя нафиг! Опять разбирать... После Урала еще не все разобрали? Это и вся игра - забросы на Федьку? Лестер против Халла не смотрел? Первый гол Лестера видел?
      Подберезкин у тебя никакой. Если бы не Таски, то его бы КПД вокруг нуля так и остался бы. Окри и то поэнергичней играл тот малый кусок, что ему достался. Федька не чудил, кажется, больше, но ничего и не показал. А пеналь его... Ребров очень сильно хотел взять и метнулся сильно в угол, а не прояви он столько усердия, так взял бы Федькин дохлый удар. Он мяч, кажется, даже зацепил. Клаэссон что-то потерялся. Жигулев понравился, обострял передачами, только робеет еще, но, видно, толк будет.
      Короче, с такой игрой влетаем мы Сельте, хоть она там где-то в районе 10-го места, кажется, в Ла Лиге.

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 5 марта 2017, 19:30

      Краснодару сегодня "везло" значительно, особенно с забитыми непонятно как голами", вызывает беспокойство созидание - которого вообщем очень мало, как Краснодар будет с такой игрой в ЛЕ. Боюсь не пройдет.

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      Рейтинг: +415

      radga > карасевщина 5 марта 2017, 19:50

      Мой комментарий для адыкватных, не для тебя.

      3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > radga 5 марта 2017, 19:51

      Ну ваш второй тоже почти случайный. Стандарт ваш хорош был. Не прыгнул у Краснодара кто-то в стенке и прямо над его головой удалось мячу пролететь. Пеналь, конечно, не стопроцентный, но следующий раз Комбаров (он, кажется, был) поаккуратней будет у себя в штрафной. А автогол хоть и всегда случаен, но является следствием давления соперника. Так что считай мы в этот вечер квиты, хотя Крицюк показал в конце матча, что наши и этому были рады. Игры пока нет у нас, но вы больше страдали. Мне и чемпионства в этот года для вас не жалко. Только на следующий год сразу не спалитесь в Кубках. Мы же пока ждем-с. Тренера. Игоря Михайловича назад в родимые пенаты забрать не хотите?

      1
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      Рейтинг: +415

      radga > Тамхар 5 марта 2017, 19:55

      Соглашусь в основном. С тренерами всегда проблема, не торопитесь отказываться от того кто есть, не факт что придет кто-то лучше - пример Зенит.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 марта 2017, 19:24

      Где там Мамаев с Жоаозиньо?Подберёзкин сражался как мог,но что он может один?Перейру выпустили поздно,но это же тоже не выход.Сельта просто прикроет берёзу или ему сразу врежут по ногам и матч закончится.В запас попадают - значит надо их выпускать,а то вариантов игры совсем мало.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 марта 2017, 19:16

      Краснодар при Кононове играл на много красивей, а сейчас сплошные забросы на Смолова и все. Спартак заслуживал победы больше, но так бывает это футбол и я уверен их в этом году никому не догнать, а все потому что у главных конкурентов нет игры и вряд ли появится этой весной только Ростов играет на уровне но они отстали на много

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Garrincha58 5 марта 2017, 19:59

      Да не, Кононов уже тоже достиг максимума на тот момент. Варяга нужно. Или набраться терпения и довольствоваться пока 3-5 местами, если СНГ его игра нравится. Мне вот не нравится, но я знаю, что у Шалимова сторонников хватает. Ну а Спартак, просто удивительно - ушел Аленичев и поперло и никак не остановится.

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 марта 2017, 19:13

      его можно понять, еле ноги унесли.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 марта 2017, 19:09

      Я бы тоже был доволен, если бы соперник один гол забил себе сам, а второй команда забила с липового пеналя. Чивоужтам...

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