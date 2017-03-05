Шалимов остался удовлетворен ничьей «Краснодара» и «Спартака»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2). По его словам, он остался удовлетворен ничейным результатом.

«Никак мыслей после матча нет. Результатом удовлетворен, учитывая, что по ходу встречи дважды уступали в счете. Почему – будем разбирать. Дальше у нас задача восстановиться. Добавились травмированные игроки», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что данный результат позволил «Краснодару» подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» продолжает оставаться единоличным лидером чемпионата России.