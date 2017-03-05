Ракитич: «Надеюсь, в матче с «ПСЖ» произойдет чудо»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил надежду, что команда сможет пройти «ПСЖ» в Лиге чемпионов по сумме двух встреч. В первом матче 1/8 финала турнира каталонцы потерпели от парижан крупное поражение со счетом 0:4.

«Мы будем стараться, надеюсь, чудо произойдет. Оставим все свои силы на поле. Команда, как и раньше, уверена в своем тренере. Вокруг коллектива наблюдается спокойная обстановка, а мы уверены в себе на все 100 процентов», – заявил Ракитич.

Напомним, ответная встреча пройдет 8 марта на «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени.