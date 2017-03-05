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    Ракитич: «Надеюсь, в матче с «ПСЖ» произойдет чудо»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил надежду, что команда сможет пройти «ПСЖ» в Лиге чемпионов по сумме двух встреч. В первом матче 1/8 финала турнира каталонцы потерпели от парижан крупное поражение со счетом 0:4.

    «Мы будем стараться, надеюсь, чудо произойдет. Оставим все свои силы на поле. Команда, как и раньше, уверена в своем тренере. Вокруг коллектива наблюдается спокойная обстановка, а мы уверены в себе на все 100 процентов», – заявил Ракитич.

    Напомним, ответная встреча пройдет 8 марта на «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Football Espana

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    05.03.2017 10:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 5 марта 2017, 20:30

      завете старика хоттабича

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Seven 115 5 марта 2017, 17:52

      Я верю в БАРСУ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 5 марта 2017, 11:38

      Ракитич: «Надеюсь, в матче с «ПСЖ» произойдет чудо» И мы снова пропустим четверочку.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 5 марта 2017, 11:28

      Ракитич: «Надеюсь, в матче с «ПСЖ» произойдет чудо...и мы снова не обделаемся» ))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > iron_Savior 5 марта 2017, 17:32

      у кого-то с чувством юмора проблемы...да уж

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 5 марта 2017, 11:04

      На чудо надейся и сам играй.

      1
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      Рейтинг: +32

      Ilhom_585 5 марта 2017, 10:56

      ))))))))))))))))))))

      0
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