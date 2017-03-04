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    ФИФА оплатит внедрение системы видеоповторов на Кубке конфедераций

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что внедрение системы видеоповторов на Кубке конфедераций будет производиться за счет средств ФИФА. Решение об использовании на турнире видеопомощника для арбитров было принято на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в пятницу, 3 марта.

    «Все это стоит денег. В России внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА. Это очень серьезный вопрос: с одной стороны, и против прогресса не устоять, и ошибок много. Но, откровенно говоря, надо подходить к этому вопросу более системно, и мы обсуждали это с ФИФА. Законченной идеи пока нет, это как эксперимент – надо посмотреть, что будет. На самом деле не все пока понятно, нужен очень четкий регламент – как останавливать матч, сколько раз можно использовать эти повторы.

    Есть виды спорта, в которых это уже официально введено – хоккей, например. Надо изучить этот опыт. Поэтому давайте посмотрим, как пройдет эксперимент на Кубке конфедераций, а дальше будем делать выводы. Ряд стран уже пытаются это внедрять, посмотрим», – сказал Мутко.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Источник: ТАСС

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    04.03.2017 13:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 марта 2017, 16:00

      Может ФИФА еще и трансляцию первому каналу купит)

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq 4 марта 2017, 14:42

      Я видимо чего-то не понимаю, но в чем проблема ввести видеоповторы? Будет еще один судья, который будет смотреть матч "по телеку", и когда спорный момет, основной судья по рации уточняет у этого "теле-судьи", че да как. И никаких остановок, по времени - как с лайнсменом перекинуться словечком.




      Или они хотят, чтобы главный судья бежал к экрану и сам пересматривал все? Но это глупо как-то, действительно.



      А вообще интересно будет посмотреть, как реализуют.

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      Рейтинг: +33

      Radish69 > ajoq 4 марта 2017, 15:37

      вижу единственную проблему. Тренеры для потянуть время или сбить порыв соперника, будут брать повторы даже в чистейших ситуациях

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      Рейтинг: +201

      ajoq > Radish69 4 марта 2017, 16:40

      Так как раз если будет отдельно ответственный человек, то пусть тренеры к нему подходят, обсуждают. Если что-то есть, то он, этот "теле-судья", сообщает по связи главному арбитру. Т.е. в таком случае остановки игры по желанию тренера, как таковой, не будет.

      Думаю, такие моменты будут проработаны)

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      Рейтинг: +33

      Radish69 > ajoq 4 марта 2017, 22:03

      если тренер просит остановить игру, т.к. считает, что гол его команде был забит из оффсайда или что была у кого-то рука в штрафной, как по-твоему это будет. Пацаны, играем дальше, нам потом скажут засчитан гол или нет, или доп судья сказал основному, что была рука, он останавливает текущую игру, уже далеко продвинувшуюся, и говорит та команда бьет пенальти. Не забывай, что футбол это цепочка событий, одно влияет на другое, поэтому повтор надо смотреть сразу, а это остановка игры

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      Рейтинг: +201

      ajoq > Radish69 5 марта 2017, 00:54

      Тут ты прав. В общем, посмотрим, каково это будет на практике

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 марта 2017, 14:11

      Еще одна мотивация смотреть кубок конфедерации я надеюсь что эксперимент удастся я за видео повторы в футболе.

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