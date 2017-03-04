ФИФА оплатит внедрение системы видеоповторов на Кубке конфедераций

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что внедрение системы видеоповторов на Кубке конфедераций будет производиться за счет средств ФИФА. Решение об использовании на турнире видеопомощника для арбитров было принято на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в пятницу, 3 марта.

«Все это стоит денег. В России внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА. Это очень серьезный вопрос: с одной стороны, и против прогресса не устоять, и ошибок много. Но, откровенно говоря, надо подходить к этому вопросу более системно, и мы обсуждали это с ФИФА. Законченной идеи пока нет, это как эксперимент – надо посмотреть, что будет. На самом деле не все пока понятно, нужен очень четкий регламент – как останавливать матч, сколько раз можно использовать эти повторы.

Есть виды спорта, в которых это уже официально введено – хоккей, например. Надо изучить этот опыт. Поэтому давайте посмотрим, как пройдет эксперимент на Кубке конфедераций, а дальше будем делать выводы. Ряд стран уже пытаются это внедрять, посмотрим», – сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.