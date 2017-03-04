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    Масалитин назвал Ивановича сомнительной покупкой «Зенита»

    Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин накануне матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» отметил, что петербуржцы будут иметь преимущество в функциональном плане, так как уже успели провести две официальных игры в Лиге Европы против «Андерлехта». Также он заявил, что считает сомнительным приобретение сине-бело-голубыми у «Челси» защитника Бранислава Ивановича.

    После 17-ти туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. Армейцы идут следом, отставая на три балла.

    «В этой встрече «Зенит» будет иметь преимущество за счет официальных матчей с «Андерлехтом». Команда почувствовала игровой тонус.

    В зимнее трансферное окно в «Зените» произошли изменения. Например, приобрели Бранислава Ивановича. На мой взгляд, это сомнительная покупка. У питерцев есть Анюков, Йованович на этой позиции, а покупать Ивановича и ставить куда-то в центр обороны – тоже непонятно, так как человек провел всю карьеру на правом фланге.

    Мне хотелось бы, чтобы армейцы победили, все-таки этот матч во многом определяющий, как и у «Спартака». Хочется сохранить интригу до последнего матча. Буду болеть за ЦСКА», – сказал Масалитин.

    Поединок ЦСКА – «Зенит» начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 12:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +988

      опус 2 4 марта 2017, 16:28

      Сомнительный эксперт !

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 4 марта 2017, 12:51

      Только ленивый у нас не эксперт и знаток футбола.

      3
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > zenitforever2015 4 марта 2017, 13:55

      Этим футбол и хорош.
      Спроси у любого дилетанта про устройство адронного коллайдера - ничего не ответит, а спросишь про футбол, так у каждого есть "экспертное" мнение.

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