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  • Бубнов: «На матч с ЦСКА мотивация у «Зенита» должна быть просто запредельной»

Бубнов: «На матч с ЦСКА мотивация у «Зенита» должна быть просто запредельной»

3 марта 2017, 23:28
21

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». По его словам, петербургский клуб подходит к данной встрече в качестве фаворита.

«Под руководством Виктора Гончаренко армейцы осваивали на сборах новую схему, и работала она весьма исправно. Но в отличие от «Зенита» тонуса официальных встреч ЦСКА еще не ощутил, номинально уступает сопернику по подбору исполнителей, да и мотивация команды Мирчи Луческу должна быть просто запредельной. Если «Зенит» не выиграет, его шансы на золото значительно сократятся», – сказал Бубнов.

Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. ЦСКА, находящийся на одну позицию ниже, имеет в активе 32 балла.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Бубнов Александр
Комментарии (21)
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VVM1964
1488574457
НАДЕЮСЬ МОТИВАЦИЮ ЗЕНИТА НЕЙТРАЛИЗУЮТ АМБИЦИИ И ДОМАШНИЙ СТАДИОН ЦСКА И МЫ УВИДИМ КРАСИВУЮ БОЕВУЮ НИЧЬЮ .
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Minusator
1488574734
Чтобы сделать еще больший интерес к турнирной таблице,ЦСКА и Краснодар должны выигрывать. Затем второй матч Уфы под руководством Семака, которая играет с Тереком.Ну и Амкар приковывает внимание. Мое мнение: Уфа - Терек матч-центр, ДА не по ажиотажу,но в случае П1...Уфа набирает 28 очков и вступает в борьбу за зону евро-кубков. Тоже относится к Амкару (30 при победе)
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super.zenitchik
1488575176
Само собой.
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Obi Wan
1488576255
ЦСКА вперёд!!!
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polt
1488577063
Видели мы эту мотивацию в игре с Андерлехтом.
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1bear
1488577912
...удачи Зениту!..
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vovan55
1488578747
ну мужики пора уж и зениту трепку задать, сколько можно нам ждать...
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Zeff
1488586019
Главное, не забудьте Акинфеева в ворота поставить.
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sour12
1488597206
Надеюсь игроков зенита клуб не простимулирует миллионной премией за победу каждому игроку и зенит покажет такуюже игру как в ЛЕ, кокорин и шатова обязательно на все 90 минут пусть ставят!
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ВЛАДИВОСТОК
1488603244
......удачи ЦСКА !!!
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