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    Бубнов: «На матч с ЦСКА мотивация у «Зенита» должна быть просто запредельной»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». По его словам, петербургский клуб подходит к данной встрече в качестве фаворита.

    «Под руководством Виктора Гончаренко армейцы осваивали на сборах новую схему, и работала она весьма исправно. Но в отличие от «Зенита» тонуса официальных встреч ЦСКА еще не ощутил, номинально уступает сопернику по подбору исполнителей, да и мотивация команды Мирчи Луческу должна быть просто запредельной. Если «Зенит» не выиграет, его шансы на золото значительно сократятся», – сказал Бубнов.

    Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. ЦСКА, находящийся на одну позицию ниже, имеет в активе 32 балла.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.03.2017 23:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 марта 2017, 09:00

      Главное качество игры... а победит сильнейший!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      Danjer 4 марта 2017, 08:59

      Главное чтобы футбол был зрелещным,чтоб мы увидели много голов и голевых моментов,не спать весь матч,а смотреть с удовольствием!!!!удачи обоим клубам!!!!!

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 4 марта 2017, 07:54

      ......удачи ЦСКА !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      sour12 4 марта 2017, 06:13

      Надеюсь игроков зенита клуб не простимулирует миллионной премией за победу каждому игроку и зенит покажет такуюже игру как в ЛЕ, кокорин и шатова обязательно на все 90 минут пусть ставят!

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 марта 2017, 03:06

      Главное, не забудьте Акинфеева в ворота поставить.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 марта 2017, 01:05

      ну мужики пора уж и зениту трепку задать, сколько можно нам ждать...

      4
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      Рейтинг: +6979

      1bear 4 марта 2017, 00:51

      ...удачи Зениту!..

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 4 марта 2017, 00:43

      Посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 марта 2017, 00:37

      Видели мы эту мотивацию в игре с Андерлехтом.

      6
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 4 марта 2017, 00:24

      ЦСКА вперёд!!!

      5
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