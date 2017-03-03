Бубнов: «На матч с ЦСКА мотивация у «Зенита» должна быть просто запредельной»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». По его словам, петербургский клуб подходит к данной встрече в качестве фаворита.

«Под руководством Виктора Гончаренко армейцы осваивали на сборах новую схему, и работала она весьма исправно. Но в отличие от «Зенита» тонуса официальных встреч ЦСКА еще не ощутил, номинально уступает сопернику по подбору исполнителей, да и мотивация команды Мирчи Луческу должна быть просто запредельной. Если «Зенит» не выиграет, его шансы на золото значительно сократятся», – сказал Бубнов.

Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. ЦСКА, находящийся на одну позицию ниже, имеет в активе 32 балла.