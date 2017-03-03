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    Геркус: «Колкер? Он долго думал, но в итоге не пошел на переезд в Россию»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал причины, по которым защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер не перешел в московскую команду минувшей зимой. Ранее сообщалось, что железнодорожники планировали арендовать футболиста до конца нынешнего сезона.

    – Почему сорвался трансфер английского защитника Колкера?

    – Футболист не пошел на переезд в Россию. Мы ждали, что он прибудет в команду после медобследования, но человек взял время на размышление. Думал, думал... И не решился. Хотя, на мой взгляд, переход в «Локо» стал бы хорошим вариантом для него. Колкер ведь сейчас не играет в своем клубе. Впрочем, надо учитывать, что британцы всегда были домашней нацией.

    Сам футболист объяснил свое решение остаться в Англии состоянием здоровья. В нынешнем сезоне Колкер провел за «КПР» в Чемпионшипе 13 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 22:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 марта 2017, 03:48

      ненужные воспоминания

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      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 марта 2017, 23:48

      Очканул....))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 3 марта 2017, 23:26

      да и зачем этот шлак??

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 3 марта 2017, 22:54

      и не нужен он пусть дома сидит епт

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