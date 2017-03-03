Геркус: «Колкер? Он долго думал, но в итоге не пошел на переезд в Россию»

Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал причины, по которым защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер не перешел в московскую команду минувшей зимой. Ранее сообщалось, что железнодорожники планировали арендовать футболиста до конца нынешнего сезона.

– Почему сорвался трансфер английского защитника Колкера?

– Футболист не пошел на переезд в Россию. Мы ждали, что он прибудет в команду после медобследования, но человек взял время на размышление. Думал, думал... И не решился. Хотя, на мой взгляд, переход в «Локо» стал бы хорошим вариантом для него. Колкер ведь сейчас не играет в своем клубе. Впрочем, надо учитывать, что британцы всегда были домашней нацией.

Сам футболист объяснил свое решение остаться в Англии состоянием здоровья. В нынешнем сезоне Колкер провел за «КПР» в Чемпионшипе 13 матчей, в которых забил два гола.