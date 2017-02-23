Колкер заявил, что не перешел в «Локомотив» по состоянию здоровья, а не из-за денег

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер рассказал о подробностях сорвавшегося перехода в «Локомотив». По словам футболиста, причиной этого стали проблемы со здоровьем, в результате чего ему пришлось прервать переговоры.

«Все, что пишут СМИ, – полная ложь. Выйти из переговоров с «Локомотивом» было моим собственным решением. Причина – в состоянии здоровья, деньги здесь абсолютно не причем», – написал Колкер на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» планировал арендовать 25-летнего англичанина, однако отказался от этой идеи из-за поведения футболиста, который был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне.