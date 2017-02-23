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    Колкер заявил, что не перешел в «Локомотив» по состоянию здоровья, а не из-за денег

    Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер рассказал о подробностях сорвавшегося перехода в «Локомотив». По словам футболиста, причиной этого стали проблемы со здоровьем, в результате чего ему пришлось прервать переговоры.

    «Все, что пишут СМИ, – полная ложь. Выйти из переговоров с «Локомотивом» было моим собственным решением. Причина – в состоянии здоровья, деньги здесь абсолютно не причем», – написал Колкер на своей странице в Instagram.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» планировал арендовать 25-летнего англичанина, однако отказался от этой идеи из-за поведения футболиста, который был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне.

    Источник: Instagram

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    23.02.2017 16:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 23 февраля 2017, 22:52

      сжег носовую перегородку)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      gunstilzit 23 февраля 2017, 20:00

      Жаль.Сразу видно наш человек!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 23 февраля 2017, 17:58

      Звери просто, а не паровозники - не могли подождать пока парень холодным пивком здоровье поправит. Сразу давай от покупки отказываться.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 февраля 2017, 17:33

      Алкоголизм это болезнь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 17:14

      Я не пере пере перешёл по по по со состоянию не здо здоровья!

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 23 февраля 2017, 16:46

      Семин просто его рассматривает не в качестве собутыльника, а в качестве игрока))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 16:46

      забухал же вроде как ...

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 23 февраля 2017, 16:28

      Состояние здоровья - неадекват!

      1
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