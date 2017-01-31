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«Локомотив» намекнул на подписание Колкера

31 января 2017, 15:17
14

«Локомотив» на своей странице в Twitter опубликовал фото неизвестного игрока, стоящего спиной, прикрепив к нему хэштэг «три льва». Напомним, что именно такое прозвище носит сборная Англии.

Сегодня появилась информация, что «Куинз Парк Рейнджерс» намерен отдать защитника Стивена Колкера в аренду в один из российских клубов для набора игровых кондиций после травмы. Интересно, что 25-летний игрок выступал в составе национальных английских команд U19 и U21, а в ноябре 2012 года принял участие в товарищеском матче главной сборной против Швеции (2:4).

По информации британских СМИ, в настоящий момент Колкер проходит медобследование в стане железнодорожников.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Куинз Парк Рейнджерс Колкер Стивен
Комментарии (14)
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Болельщик Реал Мадрида
1485865329
Кто же этот дурак набитый, который решил в таком возрасте загубить карьеру в России?
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Pourport
1485866172
Вот это шапито(википедию даже обновили),радости что все равно Рэшфорда подписали)))
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LokoGoGo
1485866279
видимо, с правом подписания. у него контракт до 30.06.2018
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shinnik
1485866297


Песня Труффальдино муз. Колкера, сл. Сёмина — А я смогу! (из к/ф "Труфальдино из Лондона")
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Lera_Sve
1485867394
ИГРОК СБОРНОЙ АНГЛИИ >> Парень из КПР сыгравший один матч..
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Pallanitr
1485868148
Но все равно Стевен Колкер не плохой защитник за Тоттенхэм играл не плохо
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Dgad
1485868938
Интересно кто же это,)
Ответить
Фан666
1485873563
Локо делает громкие приобретения, только они все отыгранные как Фарфан
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Фесс
1485874026
Колкер, игрок, который вполне способен заиграть на высоком уровне. Смотрим. Локо прям активничает.
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Joko21
1485877685
Интересно
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