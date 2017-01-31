«Локомотив» намекнул на подписание Колкера

«Локомотив» на своей странице в Twitter опубликовал фото неизвестного игрока, стоящего спиной, прикрепив к нему хэштэг «три льва». Напомним, что именно такое прозвище носит сборная Англии.

Сегодня появилась информация, что «Куинз Парк Рейнджерс» намерен отдать защитника Стивена Колкера в аренду в один из российских клубов для набора игровых кондиций после травмы. Интересно, что 25-летний игрок выступал в составе национальных английских команд U19 и U21, а в ноябре 2012 года принял участие в товарищеском матче главной сборной против Швеции (2:4).

По информации британских СМИ, в настоящий момент Колкер проходит медобследование в стане железнодорожников.