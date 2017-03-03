Суарес: «В матче с «ПСЖ» стоит сложная, но не невыполнимая задача»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес уверен, что его команда сможет забить нужное количество мячей в ворота «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Камп Ноу». Стоит отметить, что в первом матче каталонцы проиграли со счетом 0:4.

«Перед нами стоит очень сложная задача, но ее нельзя назвать невыполнимой. Если эта команда хочет остаться в истории «Барселоны», то мы должны выйти на поле со стремлением победить соперника с нужным для этого счетом. Если мы забили четыре гола «Реалу» на выезде, то почему бы не сделать это с «ПСЖ» на «Камп Ноу»?»– приводит слова Суареса Onda Cero.

Напомним, что ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится 8 марта.