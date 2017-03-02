Озил: «Я отказался переходить в «Барселону» из-за поведения Гвардиолы»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своей автобиографии рассказал о выборе между «Реалом» и «Барселоной» в 2010-м году.

«Гвардиола уехал в отпуск и перестал контактировать со мной лично, оставив это клубу. Он не звонил и даже не отправлял сообщения. Я не видел его заинтересованности в моем переходе. Из-за этого желание перейти в «Барселону» постепенно угасало.

Моуринью, напротив, был очень убедителен. Я видел, как он борется за меня. Он был полной противоположностью Гвардиолы. Таким образом, я выбрал «Реал».

В сентябре 2013-го года хавбек сборной Германии подписал контракт с «Арсеналом».

В текущем сезоне Озил забил пять голов в 22-х матчах английской Премьер-лиги.

Команда Арсена Венгера занимает четвертое место в турнирной таблице.