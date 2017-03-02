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    Озил: «Я отказался переходить в «Барселону» из-за поведения Гвардиолы»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своей автобиографии рассказал о выборе между «Реалом» и «Барселоной» в 2010-м году.

    «Гвардиола уехал в отпуск и перестал контактировать со мной лично, оставив это клубу. Он не звонил и даже не отправлял сообщения. Я не видел его заинтересованности в моем переходе. Из-за этого желание перейти в «Барселону» постепенно угасало.

    Моуринью, напротив, был очень убедителен. Я видел, как он борется за меня. Он был полной противоположностью Гвардиолы. Таким образом, я выбрал «Реал».

    В сентябре 2013-го года хавбек сборной Германии подписал контракт с «Арсеналом».

    В текущем сезоне Озил забил пять голов в 22-х матчах английской Премьер-лиги.

    Команда Арсена Венгера занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Sportwitness

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    02.03.2017 14:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:54

      Я тоже не понимаю предложений без ухаживания .

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 2 марта 2017, 18:27

      Правильно

      0
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 2 марта 2017, 16:43

      Молодец! Зато стал блистать в "Арсенале".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 марта 2017, 16:04

      несомненно ты хороший игрок, но в больших матчах тебя как бы и нет на поле, пропадаешь. если бы хотел перейти в Барсу то ничто не помешало бы, и выиграл бы 2раза больше трофеев!

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 2 марта 2017, 15:40

      отличный игрок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 марта 2017, 15:22

      Если бы он по воротам бил,а не отдавал на не существующего партнёра - уже бы золотой мяч имел!А так - Турция,Китай.

      -1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 марта 2017, 15:20

      Переходи в Баварию, пока не поздно!

      -1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 марта 2017, 14:50

      как бы через пару лет не пришлось выбирать между фенербахче и галатасараем)))

      2
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