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    Аспас — о переходе Гризманна: «Трудно отказаться от предложения клуба уровня «МЮ»

    Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал возможный переход форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».

    «Трудно отказаться от предложений клубов уровня «Манчестер Юнайтед», «Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля», когда играешь за небольшую команду. Но это не случай «Атлетико», поэтому Гризманну наверняка трудно сделать выбор», — считает испанец.

    Ранее нападающий сборной Франции выразил гордость по поводу выступлений за столичный клуб.

    В текущем сезоне Гризманн забил девять мячей в 23-х играх Примеры.

    Команда Диего Симеоне занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: AS

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    02.03.2017 14:07
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