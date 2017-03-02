Аспас — о переходе Гризманна: «Трудно отказаться от предложения клуба уровня «МЮ»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал возможный переход форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».

«Трудно отказаться от предложений клубов уровня «Манчестер Юнайтед», «Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля», когда играешь за небольшую команду. Но это не случай «Атлетико», поэтому Гризманну наверняка трудно сделать выбор», — считает испанец.

Ранее нападающий сборной Франции выразил гордость по поводу выступлений за столичный клуб.

В текущем сезоне Гризманн забил девять мячей в 23-х играх Примеры.

Команда Диего Симеоне занимает третье место в турнирной таблице.