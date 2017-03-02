В сборной Германии следят за восстановлением Гетце

Тренерский штаб сборной Германии продолжает следить за ситуацией, которая разворачивается вокруг полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце. В команде рассчитывают на талантливого футболиста.

«Изначально мы считаем, что для Гетце будет полезно участие в розыгрыше Кубка конфедераций в составе национальной команды для того, чтобы сделать следующий шаг», – сообщил менеджер немецкой сборной Оливер Бирхофф.

Напомним, что 24-летний футболист проходит лечение после того, как у него было диагностировано нарушение обмена веществ. Исполнительный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке дал понять, что не следует ждать скорого возвращения Гетце в строй.