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    В сборной Германии следят за восстановлением Гетце

    Тренерский штаб сборной Германии продолжает следить за ситуацией, которая разворачивается вокруг полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце. В команде рассчитывают на талантливого футболиста.

    «Изначально мы считаем, что для Гетце будет полезно участие в розыгрыше Кубка конфедераций в составе национальной команды для того, чтобы сделать следующий шаг», – сообщил менеджер немецкой сборной Оливер Бирхофф.

    Напомним, что 24-летний футболист проходит лечение после того, как у него было диагностировано нарушение обмена веществ. Исполнительный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке дал понять, что не следует ждать скорого возвращения Гетце в строй.

    Источник: Bild

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    02.03.2017 08:56
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