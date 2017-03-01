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    Ватцке попросил оставить в покое Гетце

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке попросил журналистов оставить в покое полузащитника команды Марио Гетце.

    «У нас был разговор с Гетце. Я пообещал ему, что в прессе больше не будут обсуждать его. Это очень сложная история. Речь идет не о том, что ты просто с высокой температурой лежишь в кровати. Ты просто не в состоянии показывать свою лучшую игру.

    Мы все должны оставить Гетце на некоторое время в покое. У него есть все необходимое для того, чтобы вновь выйти на свой лучший уровень», – сказал Ватцке SkySports.

    Напомним, что у 24-летнего футболиста сборной Германии диагностировано нарушение обмена веществ. На данный момент известно, что он выбыл из строя на неопределенное время. В текущем сезоне Марио провел 11 матчей в Бундеслиге, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 08:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +345

      zadira56 1 марта 2017, 10:22

      Муха це-це

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 марта 2017, 08:52

      По-немецки — цацки-пецки, а по-русски — бутерброд!(с)

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 1 марта 2017, 08:50

      Здоровья! Марио давно уже в истории! Он забил победный гол в финале чм ! а этого ни у кого не отнять!

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