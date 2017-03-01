Ватцке попросил оставить в покое Гетце

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке попросил журналистов оставить в покое полузащитника команды Марио Гетце.

«У нас был разговор с Гетце. Я пообещал ему, что в прессе больше не будут обсуждать его. Это очень сложная история. Речь идет не о том, что ты просто с высокой температурой лежишь в кровати. Ты просто не в состоянии показывать свою лучшую игру.

Мы все должны оставить Гетце на некоторое время в покое. У него есть все необходимое для того, чтобы вновь выйти на свой лучший уровень», – сказал Ватцке SkySports.

Напомним, что у 24-летнего футболиста сборной Германии диагностировано нарушение обмена веществ. На данный момент известно, что он выбыл из строя на неопределенное время. В текущем сезоне Марио провел 11 матчей в Бундеслиге, в которых отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.