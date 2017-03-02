Ярцев назвал «Зенит» самым опасным соперником «Спартака»

Известный российский специалист Георгий Ярцев назвал «Зенит» самым достойным соперником для «Спартака» в текущем розыгрыше Премьер-лиги. «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» в турнирной таблице на пять очков.

– Что скажете о «Зените?

– Даже в первом матче с «Андерлехтом» эпизодами было видно, что если Луческу правильно расставит игроков и команда наберет ход – это достойный противник. Забей тогда Дзюба, игра сразу развернулась бы в другую сторону. А в ответной встрече при полном преимуществе «Зенита» в пользу «Андерлехта» все решила одна ошибка. Считаю питерцев самым опасным конкурентом «Спартака». Еще наберет ход и ЦСКА.

– Насколько это будет сложно без Еременко?

– Армейцы потеряли мозговой центр. Но думаю, ЦСКА не выпал из борьбы, и вместе со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром» армейцы будут бороться за медали. Рискну назвать и «Локомотив». Еще мне нравится «Терек» Рашида Рахимова. Не знаю пока, как клуб усилился, но думаю, что и он еще свое слово скажет.