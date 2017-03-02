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    Ярцев назвал «Зенит» самым опасным соперником «Спартака»

    Известный российский специалист Георгий Ярцев назвал «Зенит» самым достойным соперником для «Спартака» в текущем розыгрыше Премьер-лиги. «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» в турнирной таблице на пять очков.

    – Что скажете о «Зените?

    – Даже в первом матче с «Андерлехтом» эпизодами было видно, что если Луческу правильно расставит игроков и команда наберет ход – это достойный противник. Забей тогда Дзюба, игра сразу развернулась бы в другую сторону. А в ответной встрече при полном преимуществе «Зенита» в пользу «Андерлехта» все решила одна ошибка. Считаю питерцев самым опасным конкурентом «Спартака». Еще наберет ход и ЦСКА.

    – Насколько это будет сложно без Еременко?

    – Армейцы потеряли мозговой центр. Но думаю, ЦСКА не выпал из борьбы, и вместе со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром» армейцы будут бороться за медали. Рискну назвать и «Локомотив». Еще мне нравится «Терек» Рашида Рахимова. Не знаю пока, как клуб усилился, но думаю, что и он еще свое слово скажет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2017 08:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2726

      a_who 2 марта 2017, 18:50

      Про зенит высказался кэп... локо не конкурент ! терек в тройку вряд ли !

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      Рейтинг: +305

      Bobafett 2 марта 2017, 14:00

      Бля да ему все нравятся, пипец!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 2 марта 2017, 12:03

      Мистер очевидность, конечно Зенит самый опасный соперник, если он главный преследователь в чемпионате и отстаёт на 5 очков.

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 2 марта 2017, 10:09

      Рахимова считаю лучшим тренером в РФПЛ.......

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 марта 2017, 10:05

      какой нафиг Локомотив?... в тройку им не реально попасть

      3
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 2 марта 2017, 10:01

      Полностью поддерживаю.

      1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 2 марта 2017, 09:14

      да ну нафиг

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 марта 2017, 09:06

      Зенит явно сливает румына...И ему не видать чемпионства с таким положением в команде...Есть клубы, которых Спартаку стоит поболее побаиваться.....

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 марта 2017, 09:04

      "Твой самый опасный соперник - ты сам."

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 марта 2017, 08:59

      Своё слово скажут все команды.

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