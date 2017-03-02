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Ярцев назвал «Зенит» самым опасным соперником «Спартака»

2 марта 2017, 08:03
15

Известный российский специалист Георгий Ярцев назвал «Зенит» самым достойным соперником для «Спартака» в текущем розыгрыше Премьер-лиги. «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» в турнирной таблице на пять очков.

– Что скажете о «Зените?

– Даже в первом матче с «Андерлехтом» эпизодами было видно, что если Луческу правильно расставит игроков и команда наберет ход – это достойный противник. Забей тогда Дзюба, игра сразу развернулась бы в другую сторону. А в ответной встрече при полном преимуществе «Зенита» в пользу «Андерлехта» все решила одна ошибка. Считаю питерцев самым опасным конкурентом «Спартака». Еще наберет ход и ЦСКА.

– Насколько это будет сложно без Еременко?

– Армейцы потеряли мозговой центр. Но думаю, ЦСКА не выпал из борьбы, и вместе со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром» армейцы будут бороться за медали. Рискну назвать и «Локомотив». Еще мне нравится «Терек» Рашида Рахимова. Не знаю пока, как клуб усилился, но думаю, что и он еще свое слово скажет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Ростов Ахмат Ярцев Георгий
Комментарии (15)
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bolela_16
1488432925
уже скоро всё сами увидим...
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vladimir-7
1488434371
Своё слово скажут все команды.
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Pro100Kid
1488434670
"Твой самый опасный соперник - ты сам."
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zico2205
1488434818
Зенит явно сливает румына...И ему не видать чемпионства с таким положением в команде...Есть клубы, которых Спартаку стоит поболее побаиваться.....
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Maxim Nik
1488438074
Полностью поддерживаю.
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Аид666
1488438354
какой нафиг Локомотив?... в тройку им не реально попасть
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VVM1964
1488441920
ВМЕСТО ЛОКОМОТИВА Я БЫ НАЗВАЛ РОСТОВ , А В ОСТАЛЬНОМ НЕ " ОТКРЫЛ АМЕРИКУ ".
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forward33
1488445433
Мистер очевидность, конечно Зенит самый опасный соперник, если он главный преследователь в чемпионате и отстаёт на 5 очков.
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Bobafett
1488452436
Бля да ему все нравятся, пипец!
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a_who
1488469833
Про зенит высказался кэп... локо не конкурент ! терек в тройку вряд ли !
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