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    Рамос: «Реал» потерял два важных очка»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отказался комментировать удаление Гарета Бэйла арбитром Давидом Фернандесом Борбаланом в матче против «Лас-Пальмаса».

    «Мы не говорим о судьях и не пишем различные глупости в Twitter. Нам стоит обратить внимания на свою игру, так как мы потеряли два важных очка.

    Когда остаешься в меньшинстве, приходится тратить вдвое больше сил. Но мы все же смогли побороться за одно очко», – сказал Рамос.

    Матч 25-го тура испанской Примеры «Реал» – «Лас-Пальмас» закончился со счетом 3:3. В этой встрече в начале второго тайма был удален Гарет Бэйл.

    Источник: Marca

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    02.03.2017 07:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 2 марта 2017, 18:14

      кто нам мешает тот нам поможет.вот рамос и помог но только пальмасу

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      Рейтинг: -92

      Raxor 2 марта 2017, 15:41

      а сам рамос просто дно. первый гол из за того что рамоса обкатал тана и воткнул навасу, второй из за того что рамос решил что он вратарь и отбил мяч руками (скосив до этого игрока) и самое смешное что он начал держаться за лицо и убеждал судью что он защищал лицо. ну в 3 голе весь реал можно винить (или хвалить пальмас), еще рамос чуть не привез 4, когда срезал мяч и попал в перекладину. После таких фейлов он еще говорит о потерянных очках, надо сказать спасибо что смогли ничейку вытащить, клоуны!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 марта 2017, 11:10

      Рамос блогодоря судьям вам повезло... офсайд... и как же с вилле... левый пенальти... суди ташут барсу говорят... как реал некого не ташут

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > de bruyne 2 марта 2017, 11:48

      ПОменяй аватарку на Пике

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      Рейтинг: +55

      Vaval > de bruyne 2 марта 2017, 12:28

      МЮ точно также тащат

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      Рейтинг: -92

      Raxor > de bruyne 2 марта 2017, 15:38

      согласен! вот пеналь вроде по делу был, хотя я не судья и знать точно не могу

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