Рамос: «Реал» потерял два важных очка»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отказался комментировать удаление Гарета Бэйла арбитром Давидом Фернандесом Борбаланом в матче против «Лас-Пальмаса».

«Мы не говорим о судьях и не пишем различные глупости в Twitter. Нам стоит обратить внимания на свою игру, так как мы потеряли два важных очка.

Когда остаешься в меньшинстве, приходится тратить вдвое больше сил. Но мы все же смогли побороться за одно очко», – сказал Рамос.

Матч 25-го тура испанской Примеры «Реал» – «Лас-Пальмас» закончился со счетом 3:3. В этой встрече в начале второго тайма был удален Гарет Бэйл.