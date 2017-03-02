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    Ярцев: «Каррера? За несколько месяцев команду можно поднять, а можно и опустить»

    Известный российский специалист Георгий Ярцев, который работал в «Спартаке» и сборной России, поделился своими мыслями относительно работы в столичном клубе итальянца Массимо Карреры. После 17 туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    – Согласны, что Массимо Каррера – открытие чемпионата?

    – Давайте сначала дождемся финиша. Мне лично бросилось в глаза то, что он научил защитников и вратаря правильно начинать атаку. В свое время с Аленичевым разговаривали на эту тему. У него вратарь просто выбивал мяч в поле. Никогда «Спартак» так не играл – всегда начинали атаку с паса от своей штрафной! Аленичев сказал: «Боюсь, что при таком выходе игроки будут ошибаться и терять мяч». Значит, нужно было учить. Каррера научил – команда перестала играть длинными, бестолковыми передачами, атаку стал начинать вратарь. Ведь его брали, чтобы он наладил игру в обороне. И это видно.

    – А как же 0:4 в Самаре?

    – Несчастный случай. Но «Спартак» сегодня лидер прежде всего потому, что подготовка шла с Аленичевым, не забывайте об этом. Замечу, что готовить европейскую команду, когда перерыв в месяц, – это одно. А когда два-три месяца, как у нас, – это другое. Справится ли с этим Каррера? Есть ли у него методический план? И это очень серьезный момент. За несколько месяцев команду можно поднять, а можно и опустить. И для «Спартака», если при таком отрыве он не станет чемпионом, это станет большим ударом.

    Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после ухода из команды Дмитрия Аленичева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2017 06:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +271

      artem 81 2 марта 2017, 12:38

      Некоторые болелы партака уже уже победу отмечают, но зря....

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      Рейтинг: +201

      ajoq > artem 81 2 марта 2017, 13:21

      Ее отмечают скорее журналисты и медиа-люди, так сказать. Болелы как раз в этом вопросе, в большинстве своем, сдержанны. Не говори, пока не перепрыгнешь.

      А в СМИ нужно говорить о чем-то, вот и твердят. Червиченко, Ярцев, Бубнов, да все, кому не лень

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 марта 2017, 11:59

      Ждем, но верим и надеемся на чемпионство 2017!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 марта 2017, 11:41

      Пока у Карреры все получается-будем надеяться что и дальше все пойдет в том же ключе.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 марта 2017, 10:12

      сказал человек, который убежал с поля, поджав хвост, во время матча с Португалией... видимо не научил...

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      Рейтинг: +1289

      каа 2 марта 2017, 07:31

      А можно просто оставить команду и сбежать с поля...(((
      Он еще и советы дает?!..Тебе до Карреры и Аленичева как до луны р...ком...(((

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 марта 2017, 07:12

      все еще впереди

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