Ярцев: «Каррера? За несколько месяцев команду можно поднять, а можно и опустить»

Известный российский специалист Георгий Ярцев, который работал в «Спартаке» и сборной России, поделился своими мыслями относительно работы в столичном клубе итальянца Массимо Карреры. После 17 туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

– Согласны, что Массимо Каррера – открытие чемпионата?

– Давайте сначала дождемся финиша. Мне лично бросилось в глаза то, что он научил защитников и вратаря правильно начинать атаку. В свое время с Аленичевым разговаривали на эту тему. У него вратарь просто выбивал мяч в поле. Никогда «Спартак» так не играл – всегда начинали атаку с паса от своей штрафной! Аленичев сказал: «Боюсь, что при таком выходе игроки будут ошибаться и терять мяч». Значит, нужно было учить. Каррера научил – команда перестала играть длинными, бестолковыми передачами, атаку стал начинать вратарь. Ведь его брали, чтобы он наладил игру в обороне. И это видно.

– А как же 0:4 в Самаре?

– Несчастный случай. Но «Спартак» сегодня лидер прежде всего потому, что подготовка шла с Аленичевым, не забывайте об этом. Замечу, что готовить европейскую команду, когда перерыв в месяц, – это одно. А когда два-три месяца, как у нас, – это другое. Справится ли с этим Каррера? Есть ли у него методический план? И это очень серьезный момент. За несколько месяцев команду можно поднять, а можно и опустить. И для «Спартака», если при таком отрыве он не станет чемпионом, это станет большим ударом.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после ухода из команды Дмитрия Аленичева.