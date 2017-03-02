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  • Ярцев: «Каррера? За несколько месяцев команду можно поднять, а можно и опустить»

Ярцев: «Каррера? За несколько месяцев команду можно поднять, а можно и опустить»

2 марта 2017, 06:54
9

Известный российский специалист Георгий Ярцев, который работал в «Спартаке» и сборной России, поделился своими мыслями относительно работы в столичном клубе итальянца Массимо Карреры. После 17 туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

– Согласны, что Массимо Каррера – открытие чемпионата?

– Давайте сначала дождемся финиша. Мне лично бросилось в глаза то, что он научил защитников и вратаря правильно начинать атаку. В свое время с Аленичевым разговаривали на эту тему. У него вратарь просто выбивал мяч в поле. Никогда «Спартак» так не играл – всегда начинали атаку с паса от своей штрафной! Аленичев сказал: «Боюсь, что при таком выходе игроки будут ошибаться и терять мяч». Значит, нужно было учить. Каррера научил – команда перестала играть длинными, бестолковыми передачами, атаку стал начинать вратарь. Ведь его брали, чтобы он наладил игру в обороне. И это видно.

– А как же 0:4 в Самаре?

– Несчастный случай. Но «Спартак» сегодня лидер прежде всего потому, что подготовка шла с Аленичевым, не забывайте об этом. Замечу, что готовить европейскую команду, когда перерыв в месяц, – это одно. А когда два-три месяца, как у нас, – это другое. Справится ли с этим Каррера? Есть ли у него методический план? И это очень серьезный момент. За несколько месяцев команду можно поднять, а можно и опустить. И для «Спартака», если при таком отрыве он не станет чемпионом, это станет большим ударом.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после ухода из команды Дмитрия Аленичева.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ярцев Георгий Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (9)
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sprint5
1488427974
все еще впереди
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каа
1488429090
А можно просто оставить команду и сбежать с поля...((( Он еще и советы дает?!..Тебе до Карреры и Аленичева как до луны р...ком...(((
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Аид666
1488438728
сказал человек, который убежал с поля, поджав хвост, во время матча с Португалией... видимо не научил...
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VVM1964
1488441491
СОГЛАСЕН С ЯРЦЕВЫМ: АЛЕНИЧЕВ - НЕДООЦЕНЕН ( ТЕМИ КТО СЧИТАЕТ , ЧТО СПАРТАК ПЕРВОГО КРУГА - ЦЕЛИКОМ ЗАСЛУГА КАРРЕРЫ " «Спартак» сегодня лидер прежде всего потому, что подготовка шла с Аленичевым, не забывайте об этом " )., КАРРЕРА - ПЕРЕОЦЕНЕН ( СЕЙЧАС СПАРТАК - ЭТО СПАРТАК КАРРЕРЫ -НО , НАДО ДОЖДАТЬСЯ ФИНИША , РАНО ДИФИРАМБЫ ПЕТЬ )
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Диктор
1488444062
Пока у Карреры все получается-будем надеяться что и дальше все пойдет в том же ключе.
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mialkov
1488445185
Ждем, но верим и надеемся на чемпионство 2017!
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artem 81
1488447495
Некоторые болелы партака уже уже победу отмечают, но зря....
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