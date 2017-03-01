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    Примера. «Вильярреал» в гостях разгромил «Осасуну»

    В матче 25-го тура Примеры «Вильярреал» в гостях разгромил «Осасуну» со счетом 4:1. Дублем в составе победителей отметился вышедший на замену Сантос Борре.

    Таким образом, «Вильярреал» набрал 42 очка, однако остался на шестом месте в турнирной таблице. «Осасуна» расположилась на последней позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Осасуна – Вильярреал – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сориано, 2; 0:2 – Сольдадо, 27 (с пенальти); 1:2 – Торрес, 64 (с пенальти); 1:3 – Борре, 74; 1:4 – Борре, 78.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 23:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 марта 2017, 05:24

      Осасуне уже не спастись.

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