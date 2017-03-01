Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ярцев: «Пятое место в «Спартаке» – трамплин для Аленичева? Он все доказал в Туле»

    Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев поделился мнением о работе Дмитрия Аленичева и его помощников в «Спартаке». Напомним, российский специалист возглавил московский клуб летом 2015 года, но спустя год покинул красно-белых.

    – Недавно Романцев сказал, что пятое место было в «Спартаке» трамплином для Аленичева.

    – Аленичев все доказал в Туле. Я вижу, где он с помощниками допустил просчеты в «Спартаке», где они сдали свои позиции. Их можно понять – они осуществили свою мечту – прийти в «Спартак».

    – «Увидеть Париж и умереть»?

    – Вот именно. «Спартак» – это огромная ответственность, и там нужно быть сжатым кулаком. А если у тебя в тренерском штабе Титов с Ананко не соприкасаются, и все об этом знают…

    Напомним, в августе 2016 года Аленичева на посту главного тренера «Спартака» сменил Массимо Каррера. На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятичоковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 23:02
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 марта 2017, 20:05

      То есть виноваты Титов и Ананко?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      SpM_ 2 марта 2017, 18:53

      Что же доказал в Туле?
      Или то как выводить клуб из ПЛ в ФНЛ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 2 марта 2017, 09:19

      что то разговорился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 2 марта 2017, 00:48

      Жора, как мы за тебя переживали, и не только за тебя. Но как ни крути, время меняется, не надо поливать грязью или допускать колкости сейчас в адрес команды, дай бог, чтобы у Массимо все получилось. В данном контексте ведь речь не о патриотизме и своих воспитанниках а-ля выходцах, а о результатах, коих все уже заждались, мы поддерживаем и ребят и коллектив в целом!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Boby > Federalll 2 марта 2017, 04:53

      По моему чего-то ты не допонял. Где и кого он грязью полил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > Boby 2 марта 2017, 09:04

      все по делу сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 1 марта 2017, 23:10

      Побед, и красивой игры Спартаку!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11