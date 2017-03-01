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  • Ярцев: «Пятое место в «Спартаке» – трамплин для Аленичева? Он все доказал в Туле»

Ярцев: «Пятое место в «Спартаке» – трамплин для Аленичева? Он все доказал в Туле»

1 марта 2017, 23:02
7

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев поделился мнением о работе Дмитрия Аленичева и его помощников в «Спартаке». Напомним, российский специалист возглавил московский клуб летом 2015 года, но спустя год покинул красно-белых.

– Недавно Романцев сказал, что пятое место было в «Спартаке» трамплином для Аленичева.

– Аленичев все доказал в Туле. Я вижу, где он с помощниками допустил просчеты в «Спартаке», где они сдали свои позиции. Их можно понять – они осуществили свою мечту – прийти в «Спартак».

– «Увидеть Париж и умереть»?

– Вот именно. «Спартак» – это огромная ответственность, и там нужно быть сжатым кулаком. А если у тебя в тренерском штабе Титов с Ананко не соприкасаются, и все об этом знают…

Напомним, в августе 2016 года Аленичева на посту главного тренера «Спартака» сменил Массимо Каррера. На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятичоковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ярцев Георгий Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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B.G.
1488399010
Побед, и красивой игры Спартаку!
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Federalll
1488404923
Жора, как мы за тебя переживали, и не только за тебя. Но как ни крути, время меняется, не надо поливать грязью или допускать колкости сейчас в адрес команды, дай бог, чтобы у Массимо все получилось. В данном контексте ведь речь не о патриотизме и своих воспитанниках а-ля выходцах, а о результатах, коих все уже заждались, мы поддерживаем и ребят и коллектив в целом!!!
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лёха72
1488435594
что то разговорился
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SpM_
1488469987
Что же доказал в Туле? Или то как выводить клуб из ПЛ в ФНЛ???
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Gullit 76
1488474314
То есть виноваты Титов и Ананко?
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