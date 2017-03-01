Ярцев: «Пятое место в «Спартаке» – трамплин для Аленичева? Он все доказал в Туле»

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев поделился мнением о работе Дмитрия Аленичева и его помощников в «Спартаке». Напомним, российский специалист возглавил московский клуб летом 2015 года, но спустя год покинул красно-белых.

– Недавно Романцев сказал, что пятое место было в «Спартаке» трамплином для Аленичева.

– Аленичев все доказал в Туле. Я вижу, где он с помощниками допустил просчеты в «Спартаке», где они сдали свои позиции. Их можно понять – они осуществили свою мечту – прийти в «Спартак».

– «Увидеть Париж и умереть»?

– Вот именно. «Спартак» – это огромная ответственность, и там нужно быть сжатым кулаком. А если у тебя в тренерском штабе Титов с Ананко не соприкасаются, и все об этом знают…

Напомним, в августе 2016 года Аленичева на посту главного тренера «Спартака» сменил Массимо Каррера. На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятичоковое преимущество над ближайшим преследователем.