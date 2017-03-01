Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Амкар» продлит контракты с шестью ведущими игроками

    «Амкар» в ближайшее время намерен продлить контракты с ведущими футболистами, чьи соглашения истекают этим летом. Об этом сообщил главный тренер красно-черных Гаджи Гаджиев.

    По информации источника, новые соглашения с пермским клубом подпишут вратарь Александр Будаков, защитники Иван Черенчиков и Петар Занев, полузащитник Януш Гол, нападающие Чума Анене и Александр Салугин.

    «Все игроки, контракты которых с нашим клубом истекают в ближайшее время, – отличные футболисты и настоящие профессионалы, полностью соответствующие уровню Премьер-лиги. Вероятнее всего, соглашения с ними будут продлены», – сказал Гаджиев.

    После 17-ти туров чемпионата России «Амкар» имеет на своем счету 27 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 1 марта 2017, 14:28

      Удачи Амкару хорошая команда и тренер отличный

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11