«Амкар» продлит контракты с шестью ведущими игроками

«Амкар» в ближайшее время намерен продлить контракты с ведущими футболистами, чьи соглашения истекают этим летом. Об этом сообщил главный тренер красно-черных Гаджи Гаджиев.

По информации источника, новые соглашения с пермским клубом подпишут вратарь Александр Будаков, защитники Иван Черенчиков и Петар Занев, полузащитник Януш Гол, нападающие Чума Анене и Александр Салугин.

«Все игроки, контракты которых с нашим клубом истекают в ближайшее время, – отличные футболисты и настоящие профессионалы, полностью соответствующие уровню Премьер-лиги. Вероятнее всего, соглашения с ними будут продлены», – сказал Гаджиев.

После 17-ти туров чемпионата России «Амкар» имеет на своем счету 27 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице.