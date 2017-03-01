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    Руководство «Вильярреала» поддержало судей

    Руководство «Вильярреала» выступило с официальным заявлением, в котором поддержало любые решения судей на поле.

    «Вильярреал» выражает полную поддержку всем арбитрам. Мы всегда выступали за честность и независимость судей. Клуб понимает всю сложность работу судей, принимая любые их действия и ошибки как часть футбола. «Вильярреал» полностью верит в профессионализм, неподкупность и верность арбитров принципам честной игры», – говорится в заявлении клуба.

    Напомним, что судейские решения в матче «Вильярреал» – «Реал», который закончился со счетом 2:3, вызвали много споров. Эту встречу обслуживала бригада под руководством Хесуса Хиля Мансано.

    Источник: Marca

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    01.03.2017 06:45
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