Примера. «Реал Сосьедад» упустил победу над «Эйбаром»

В поединке 25-го тура Примеры «Реал Сосьедад» в родных стенах не сумел удержать победу над «Эйбаром».
Хозяева открыли счет усилиями Хуанми на 14-й минуте, однако через 12 минут Эскаланте установил равновесие. Во втором тайме Вела с пенальти вывел сан-себастьянцев вперед, а на последней минуте основного времени встречи Леон принес «Эйбару» ничью.
Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур
Реал Сосьедад – Эйбар – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Хуанми, 14; 1:1 – Эскаланте, 26; 2:1 – Вела, 67 (с пенальти); 2:2 – Леон, 90.
Удаления: Хуанми, 59 – Лежен, 46.
Источник: Бомбардир.ру